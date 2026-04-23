Iskaz mrtvog Mustafe sad je važan dokaz: Uhapšeni "škaljarci" povezani sa ubistvima Željka Bulatovića, Marka Sjekloće i Ilije Krstića

SPECIJALNO državno tužilaštvo Crne Gore, na osnovu skaj-komunikacije, sumnjiči navodne pripadnike barskog ogranka "škaljarskog klana", koji su uhapšeni u utorak, da su počinili i učestvovali u više ubistava, a po nalogu sada pokojnog Alana Kožara.

Prema navodima iz istrage, Mališa Bubanja osumnjičen je da je sa Stefanom Đukićem Mandićem, Stefanom Mićićem, Predragom Đuričkovićem, Stefanom Jankovićem i za sada drugim nepoznatim osobama, 18. juna 2019. godine, po naredbama Kožara, kao jedan od organizatora, učestvovao u ubistvima Željka Bulatovića i Marka Sjekloće.

Barani Bubanja i Đuričković, kao i Tivćanin Lazar Klakor, uhapšeni su u utorak u akciji Specijalnog policijskog odeljenja i njima je, nakon saslušanja, određeno zadržavanje do 72 sata.

Kako se navodi u rešenju o zadržavanju u koje su "Novosti" imale uvid, Barani su prethodno od oštećenog državljanina Srbije Ilije Krstića, iz Leskovca, mučenjem do smrti iznudili informacije da se Bulatović i Sjekloća, sa kojima se družio, pripremaju da za interese suprotstavljene kriminalne ekipe ubiju Marka Ljubišu Kana iz Budve.

Zato je Kožar, kako se navodi, doneo odluku da ih Đuričković, koristeći poznanstvo sa Bulatovićem, obmanom namami da iz Podgorice dođu na planinu Sutorman iznad Bara, gde su ih sačekali osumnjičeni Đukić Mandić, Mićić, Janković i druge za sada neidentifikovane osobe i nakon iznuđivanja informacija ubili hicima iz vatrenog oružja. Potom su, uz pomoć Bubanje, koji je u tu svrhu dovezao vozilo iz Bara, sakrili posmrtne ostatke na za sada nepoznatoj lokaciji na planini Sutorman.

Osim poruka koje su razmenili optuženi, Specijalno državno tužilaštvo kao dokaz navodi i iskaz ubijenog pripadnika barskog ogranka "škaljarskog klana" Edmonda Mustafe, koji je pre tri godine javno pričao o zločinima koji su počinili njegovi nekadašnji prijatelji.

Skrivao ubice Šaranovića KADA je reč o razlozima hapšenja Tivćanina Lazara Klakora, detalji ni danas nisu bili poznati, ali je i o njemu tokom svedočenja pred SDT pričao kasnije ubijeni Baranin Edmond Mustafa. Prema njegovoj tada datoj izjavi, Klokor je nakon zločina skrivao ubice "kralja kocke", Danilovgrađanina Slobodana Šaranovića (na slici), koji je 10. marta 2017. usmrćen tokom redovne šetnje ispred zgrade u kojoj je živeo u budvanskom naselju Dubovica. Mustafa je tvrdio da su taj zločin počinili njegovi sugrađani Stefan Janković i kasnije ubijeni Zijad Nurković, ali i da je njegovo ubistvo naručeno iz Beograda.

- Sada pokojni Mustafa na saslušanju je u svojstvu svedoka govorio o svojim saznanjima koja se odnose na izvršenje tog krivičnog dela, kada navodi da ga je jedan od organizatora, pokojni Alan Kožar, obavestio o otmici Sjekloće i Bulatovića i ponudio da učestvuje u iznuđivanju informacija od njih. On je govorio o načinu skrivanja posmrtnih ostataka oštećenih, navodeći da su njihova tela prebačena prvo u džip "opel frontera" osumnjičenog Stefana Mićića, ali da se to vozilo pokvarilo ili da mu je pukla guma, nakon čega su pozvali osumnjičenog Mališu Bubanju da dođe na planinu Sutorman kako bi im pomogao, što je on prihvatio i za šta je nagrađen sa 20.000 evra, a njegovo vozilo je oprano i zamenjeno za druge tipove i marku vozila - navodi se u dokumentu tužilačke istrage.