Crna Gora

Saslušavaju sina ubijene novinarke: Nova sednica Anketnog odbora za prikupljanje informacija o gradnji vetroparka ''Možura''

Milutin SEKULOVIĆ

20. 04. 2026. u 23:50

NOVINAR sa Malte, Metju Karuana Galicija, dobitnik Pulicerove nagrade, biće jedan od saslušanih u vezi sa aferom "Možura".

Саслушавају сина убијене новинарке: Нова седница Анкетног одбора за прикупљање информација о градњи ветропарка Можура

Foto: Skupština CG printskrin

On je sin pokojne novinarke Dafne Karuane Galicije, koja je vodila medijsku istragu o slučaju pomenutog vetroparka i koruptivnim radnjama koje su sezale do Crne Gore, zbog čega je stradala u atentatu.

Ovo je najavio Dritan Abazović, predsednik Anketnog odbora Skupštine Crne Gore koji prikuplja informacije o izgradnji ovog projekta. Napomenuo je i da će biti saslušan biznismen Tomislav Čelebić, dugogodišnji sindikalni lider Danilo Popović i njegova ćerka Milena, napominjući da iz opravdanih razloga nije došao na sednicu na kojoj je trebalo je da bude saslušan, ministar energetike Admir Šahmanović.

Sednica odbora koji ispituje veliku međunarodnu korupcionašku aferu, tešku najmanje četiri miliona evra, davanje u zakup, izgradnju i rad vetroelektrane na "Možuri", ponovo je protekla u atmosferi "peckanja".

Oskar Huter, poslanik DPS, u vreme čije vlasti je građen projekat koji će građane Crne Gore koštati oko 115 miliona evra, rekao je da je to najbolji i najkorisniji projekat realizovan u Crnoj gori i da donosi zaradu.

- Nije to kao ona fabrika votke i čipsa, koje ste otvarali - obratio se Huter Abazoviću, koji mu je replicirao: "Primetna je vaša želja da se rad odbora otegne do 2027. godine i izbora, što je nemoguće"...

Nezavisna poslanica Radinka Ćinćur podsetila je da tužilaštvo sa Malte, vodi istragu protiv nekoliko tamošnjih kompanija i firme "Fersa" sa sedištem u Španiji, koje su imale udela u ovom poslu. Među glavnim akterima ovog "projekta" bili su bivši ministri iz vlada DPS. 

