Crna Gora

"Obeležavanjem Dana sećanja na žrtve Jasenovca, Crna Gora kopa rovove": Hrvatski ministar upozorio na pogoršanje odnosa dve zemlje

T.J.

20. 04. 2026. u 13:44

MINISTAR spoljnih poslova Hrvatske, Gordan Grlić Radman, oglasio se povodom najavljenog obeležavanja Dana sećanja na žrtve Jasenovca, Dahaua i Mauthauzena u crnogorskom parlamentu, ocenivši da je to politika koja ne gradi mostove, već kopa rovove.

Foto: WOLFGANG KUMM/AFP/Profimedia

Iz Skupštine Crne Gore najavljeno je da će Dan sećanja na žrtve Jasenovca, Dahaua i Mauthauzena simbolično biti obeležen sutra, 21. aprila, u Muzičkom centru Crne Gore.

- Ti politički krugovi deluju u interesu svojih politika, ne pokazuju pijetet prema žrtvama, a ovim činom koji najavljuju koriste tu temu da bi produbili političke podele i zaoštrili odnose između Crne Gore i Hrvatske. To je politika koja ne gradi mostove nego kopa rovove - rekao je Radman nakon sednice Vlade.

Radman je bukvalno citirao reči poslanika Hrvatske građanske inicijative u crnogorskoj Skupštini Adrijana Vuksanovića, kome je takođe zasmetalo najavljeno obeležavanje Dana sećanja na žrtve tri logora iz Drugog svetskog rata, od kojih je samo Jasenovac imao i logor za decu.  

Radman smatra i da ovakva obeležavanja ne doprinose jačanju dobrosusedskih odnosa.  Crnogorska skupština je u junu 2024. usvojila Rezoluciju o Jasenovcu, Dahau i Mauthauzenu, na šta je Hrvatska tada odgovorila protestnom notom, što je dodatno povećalo tenzije između dveju zemalja.

Zbog usvojene Rezolucije, Hrvatska je predsednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića, lidera DNP Milana Kneževića i predsednika Demokrata Aleksu Bečića proglasila tada personama non grata.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bio je njena velika ljubav: Vesna je ovaj hit posvetila poznatom pevaču

Bio je njena velika ljubav: Vesna je ovaj hit posvetila poznatom pevaču