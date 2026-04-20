"Obeležavanjem Dana sećanja na žrtve Jasenovca, Crna Gora kopa rovove": Hrvatski ministar upozorio na pogoršanje odnosa dve zemlje

MINISTAR spoljnih poslova Hrvatske, Gordan Grlić Radman, oglasio se povodom najavljenog obeležavanja Dana sećanja na žrtve Jasenovca, Dahaua i Mauthauzena u crnogorskom parlamentu, ocenivši da je to politika koja ne gradi mostove, već kopa rovove.

Iz Skupštine Crne Gore najavljeno je da će Dan sećanja na žrtve Jasenovca, Dahaua i Mauthauzena simbolično biti obeležen sutra, 21. aprila, u Muzičkom centru Crne Gore.

- Ti politički krugovi deluju u interesu svojih politika, ne pokazuju pijetet prema žrtvama, a ovim činom koji najavljuju koriste tu temu da bi produbili političke podele i zaoštrili odnose između Crne Gore i Hrvatske. To je politika koja ne gradi mostove nego kopa rovove - rekao je Radman nakon sednice Vlade.

Radman je bukvalno citirao reči poslanika Hrvatske građanske inicijative u crnogorskoj Skupštini Adrijana Vuksanovića, kome je takođe zasmetalo najavljeno obeležavanje Dana sećanja na žrtve tri logora iz Drugog svetskog rata, od kojih je samo Jasenovac imao i logor za decu.

Radman smatra i da ovakva obeležavanja ne doprinose jačanju dobrosusedskih odnosa. Crnogorska skupština je u junu 2024. usvojila Rezoluciju o Jasenovcu, Dahau i Mauthauzenu, na šta je Hrvatska tada odgovorila protestnom notom, što je dodatno povećalo tenzije između dveju zemalja.

Zbog usvojene Rezolucije, Hrvatska je predsednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića, lidera DNP Milana Kneževića i predsednika Demokrata Aleksu Bečića proglasila tada personama non grata.

(Tanjug)

