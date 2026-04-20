"Obeležavanjem Dana sećanja na žrtve Jasenovca, Crna Gora kopa rovove": Hrvatski ministar upozorio na pogoršanje odnosa dve zemlje
MINISTAR spoljnih poslova Hrvatske, Gordan Grlić Radman, oglasio se povodom najavljenog obeležavanja Dana sećanja na žrtve Jasenovca, Dahaua i Mauthauzena u crnogorskom parlamentu, ocenivši da je to politika koja ne gradi mostove, već kopa rovove.
Iz Skupštine Crne Gore najavljeno je da će Dan sećanja na žrtve Jasenovca, Dahaua i Mauthauzena simbolično biti obeležen sutra, 21. aprila, u Muzičkom centru Crne Gore.
- Ti politički krugovi deluju u interesu svojih politika, ne pokazuju pijetet prema žrtvama, a ovim činom koji najavljuju koriste tu temu da bi produbili političke podele i zaoštrili odnose između Crne Gore i Hrvatske. To je politika koja ne gradi mostove nego kopa rovove - rekao je Radman nakon sednice Vlade.
Radman je bukvalno citirao reči poslanika Hrvatske građanske inicijative u crnogorskoj Skupštini Adrijana Vuksanovića, kome je takođe zasmetalo najavljeno obeležavanje Dana sećanja na žrtve tri logora iz Drugog svetskog rata, od kojih je samo Jasenovac imao i logor za decu.
Radman smatra i da ovakva obeležavanja ne doprinose jačanju dobrosusedskih odnosa. Crnogorska skupština je u junu 2024. usvojila Rezoluciju o Jasenovcu, Dahau i Mauthauzenu, na šta je Hrvatska tada odgovorila protestnom notom, što je dodatno povećalo tenzije između dveju zemalja.
Zbog usvojene Rezolucije, Hrvatska je predsednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića, lidera DNP Milana Kneževića i predsednika Demokrata Aleksu Bečića proglasila tada personama non grata.
(Tanjug)
Preporučujemo
U Crnoj Gori produžen radni vek: Evo ko mora da radi duže
18. 04. 2026. u 11:22
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
