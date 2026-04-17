Milan Knežević izazvao PES: Kažete da je Spajić veći Srbin od svih nas, očekujem da će podržati inicijativu o povlačenju priznanja tzv. Kosova
LIDER DNP-a Milan Knežević tvrdi da očekuje podršku od svojih koalicionih partnera, na čelu sa NSD-o, ali i od Pokreta Evropa sad na najavljenu inicijativu o povlačenju priznanja tzv. Kosova.
„Očekujem da će dati podršku ovoj našoj inicijativi. Podsetiću vas da je prapočetak ove inicijative bio u Skupštini opštine Zeta, gde vršimo vlast zajedno sa našim koalicionim partnerima iz Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene. I tada je već bila formirana većina, ali smo nakon ulaska u Vladu i dogovora da kroz koalicioni sporazum ne potenciramo teme koje bi mogle da dele društvo, a navodno je to bila jedna od tema, dogovorili se da kroz jedan razgovor i dijalog stvorimo institucionalne preduslove kako bi moglo da se normira i rešenje vezano za zastavu i za državljanstvo i da srpski jezik postane službeni”, kazao je Knežević za Juronjuz Montenegro.
Ali svakako, kaže, da „otvorimo pitanje oko priznanja takozvane države Kosovo, jer je i sam tadašnji premijer Duško Marković tada saopštio da je preko 75% građana bilo protiv priznanja takozvane države Kosovo.“
“Tako da će ta prva inicijativa biti sigurno u Skupštini opštine Zeta. Sinoć je održana sednica odborničkog kluba u Zeti i verujem da ćemo dobiti podršku naših koalicionih partnera iz Nove srpske demokratije. Zatim ćemo krenuti sa svim lokalnim samoupravama i skupštinama gde participiramo u vlasti da bismo konačno završili sa rezolucijom u Skupštini Crne Gore u kojoj bismo obavezali Vladu da povuče ovu odluku koja je donesena 2008. godine. Tako da, smatramo da se radi o jednoj kontinuiranoj principijelnoj politici koja nema nikakve veze ni sa kakvim predizbornim aktivnostima jer su izbori 2027. godine i da smo hteli sa bilo čim da manipulišemo mogli smo to da uradimo u maju sledeće godine, ali naprosto nakon odbijanja da se na dnevni red uvrsti naša inicijativa vezana za državne simbole i da trobojka postane narodna zastava normirana u zakonu, shvatili smo da premijer Spajić ne želi nikakav dogovor”, naveo je on.
Poručuje da očekuje da će i PES podržati inicijativu.
“A pošto u njegovoj stranci tvrde da je on veći Srbin od svih nas, ja očekujem da će i Pokret Evropa sad podržati ovu našu inicijativu. O ovom pitanju je ranije bilo razgovora i gospodin Mandić je u potpunosti bio spreman da daje podršku da njegov odbornički klub u Skupštini opštine Zeta glasa za ovu inicijativu, kao i što su i odbornici Nove srpske demokratije tada iskazali spremnost da to učine, tako da ja ne očekujem nikakva iznenađenja što se tiče Nove srpske demokratije i verujem da ćemo već i danas imati neophodne potpise za održavanje sednice”, poručio je on.
Kako kaže, prema informacijama koje je dobio od predsednika opštine Mihajla Asanovića „želja je odborničkog kluba Demokratske narodne partije u Zeti da to bude na sednici koja bi bila zakazana 12. maja, Dan svetog Vasilija Ostroškog, kako bi i tu neku simboličku i duhovnu vertikalu zaokružili ovom našom deklaracijom, a onda očekujem da se to desi i u ostalim lokalnim samoupravama gde vršimo vlast.“
Knežević je još jednom naglasio da ne može da zamisli da ga NSD na čelu sa Andrijom Mandićem neće podržati u ovoj inicijativi.
Preporučujemo
Milan Knežević: Tražićemo povlačenje odluke Crne Gore o priznanju tzv. Kosova
16. 04. 2026. u 15:38
KNEŽEVIĆ U PARLAMENTU CG: Prvo sam Mila Đukanovića video sa trobojkom (VIDEO)
09. 04. 2026. u 22:07
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)