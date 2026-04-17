Milan Knežević izazvao PES: Kažete da je Spajić veći Srbin od svih nas, očekujem da će podržati inicijativu o povlačenju priznanja tzv. Kosova

LIDER DNP-a Milan Knežević tvrdi da očekuje podršku od svojih koalicionih partnera, na čelu sa NSD-o, ali i od Pokreta Evropa sad na najavljenu inicijativu o povlačenju priznanja tzv. Kosova.

„Očekujem da će dati podršku ovoj našoj inicijativi. Podsetiću vas da je prapočetak ove inicijative bio u Skupštini opštine Zeta, gde vršimo vlast zajedno sa našim koalicionim partnerima iz Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene. I tada je već bila formirana većina, ali smo nakon ulaska u Vladu i dogovora da kroz koalicioni sporazum ne potenciramo teme koje bi mogle da dele društvo, a navodno je to bila jedna od tema, dogovorili se da kroz jedan razgovor i dijalog stvorimo institucionalne preduslove kako bi moglo da se normira i rešenje vezano za zastavu i za državljanstvo i da srpski jezik postane službeni”, kazao je Knežević za Juronjuz Montenegro.

Ali svakako, kaže, da „otvorimo pitanje oko priznanja takozvane države Kosovo, jer je i sam tadašnji premijer Duško Marković tada saopštio da je preko 75% građana bilo protiv priznanja takozvane države Kosovo.“

“Tako da će ta prva inicijativa biti sigurno u Skupštini opštine Zeta. Sinoć je održana sednica odborničkog kluba u Zeti i verujem da ćemo dobiti podršku naših koalicionih partnera iz Nove srpske demokratije. Zatim ćemo krenuti sa svim lokalnim samoupravama i skupštinama gde participiramo u vlasti da bismo konačno završili sa rezolucijom u Skupštini Crne Gore u kojoj bismo obavezali Vladu da povuče ovu odluku koja je donesena 2008. godine. Tako da, smatramo da se radi o jednoj kontinuiranoj principijelnoj politici koja nema nikakve veze ni sa kakvim predizbornim aktivnostima jer su izbori 2027. godine i da smo hteli sa bilo čim da manipulišemo mogli smo to da uradimo u maju sledeće godine, ali naprosto nakon odbijanja da se na dnevni red uvrsti naša inicijativa vezana za državne simbole i da trobojka postane narodna zastava normirana u zakonu, shvatili smo da premijer Spajić ne želi nikakav dogovor”, naveo je on.

Poručuje da očekuje da će i PES podržati inicijativu.

“A pošto u njegovoj stranci tvrde da je on veći Srbin od svih nas, ja očekujem da će i Pokret Evropa sad podržati ovu našu inicijativu. O ovom pitanju je ranije bilo razgovora i gospodin Mandić je u potpunosti bio spreman da daje podršku da njegov odbornički klub u Skupštini opštine Zeta glasa za ovu inicijativu, kao i što su i odbornici Nove srpske demokratije tada iskazali spremnost da to učine, tako da ja ne očekujem nikakva iznenađenja što se tiče Nove srpske demokratije i verujem da ćemo već i danas imati neophodne potpise za održavanje sednice”, poručio je on.

Kako kaže, prema informacijama koje je dobio od predsednika opštine Mihajla Asanovića „želja je odborničkog kluba Demokratske narodne partije u Zeti da to bude na sednici koja bi bila zakazana 12. maja, Dan svetog Vasilija Ostroškog, kako bi i tu neku simboličku i duhovnu vertikalu zaokružili ovom našom deklaracijom, a onda očekujem da se to desi i u ostalim lokalnim samoupravama gde vršimo vlast.“

Knežević je još jednom naglasio da ne može da zamisli da ga NSD na čelu sa Andrijom Mandićem neće podržati u ovoj inicijativi.