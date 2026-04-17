 Policija neće dozvoliti nova okupljanja? Crnoj Gori završena još jedna blokada teretnog saobraćaja u blizini graničnih prelaza

POVODOM nove prijave NVU "Udruženje prevoznika" kojom su najavljena javna okupljanja za period od ponedeljka do petka, Uprava policije će, shodno zakonskim ovlašćenjima, doneti Rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje prijavljenih javnih okupljanja u terminima i na lokacijama navedenim u prijavi.

Ovo je saopšteno danas iz Uprave policije Crne Gore, odakle napominju da je u odnosu na prethodna dva odobrena javna okupljanja, koja su podrazumevala i protestne vožnje teretnim motornim vozilima ulicama Glavnog grada, kao i u odnosu na zahteve pomenutog Udruženja, policija pokazala visok stepen tolerancije i balansa u postupanju.

Ističu da je ranijim odobravanjem skupova organizatorima već omogućeno da ostvare svrhu javnog okupljanja – skretanje pažnje javnosti na probleme prevoznika – čime je u potpunosti ispunjen evropski standard "da se vidi i čuje".

- S obzirom na karakter, vreme i način organizovanja blokada kojima bi se u dužem vremenskom periodu uticalo na kretanje robe i usluga, kao i na snabdevanje privrede i građana, Uprava policije ceni da bi se ovakvim nastavkom kontinuiranih blokada ozbiljno ugrozila prava i slobode građana, kao i zdravlje ljudi na teritoriji čitave Crne Gore, što bi predstavljalo direktan rizik po privrednu i ekonomsku stabilnost države. Uprava policije će u ovoj kao i u sličnim situacijama preduzeti zakonom propisane mere i radnje protiv svih lica za koja se utvrdi da su postupala suprotno odredbama Zakona -kažu iz Uprave policije čiji službenici su danas obezbeđivali odobrena javna okupljanja u organizaciji NVU "Udruženje prevoznika Crne Gore" na osam lokacija u šest opština.

Danas je, napominju, nakon završetka odobrenog okupljanja u 10 sati, na pojedinim lokacijama od strane učesnika protesta došlo do nedozvoljenog i protivpravnog nastavka protesta i blokade saobraćajnica.

"PRODUŽETAK"

Učesnici javnog okupljanja su u Rožajama, Bijelom Polju i Tuzima pokušali da produže blokade, kako za teretni tako i za ostale kategorije učesnika u saobraćaju, iako ovakav vid protesta nije prijavljen Upravi policije.

Kako bi se obezbedio stabilan javni red i mir, bezbednost i nesmetano odvijanje drumskog saobraćaja, policijski službenici u ovim opštinama su primenom policijskih ovlašćenja, bez upotrebe sredstava prinude, sa svih lokacija udaljili lica koja su neovlašćeno blokirala saobraćaj i omogućili dalje nesmetano odvijanje saobraćaja, kažu iz policije i naglašavaju da su od jednog broja lica u službenim prostorijama prikupljena obaveštenja na okolnosti događaja, radi preduzimanja daljih mera i radnji u skladu sa Zakonom i u saradnji sa nadležnim tužilaštvima.