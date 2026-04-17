"Raskućiti" narko-kartele: Bečić na poslaničkom satu poručio da se protiv kriminala bori na svim frontovima (FOTO)

BORBA protiv kriminala vodi se na svim frontovima, istakao je potpredsednik Vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić odgovarajući danas na poslanička pitanja u Skupštini Crne Gore.

Foto: Skupština CG

Kao najvažniji instrument pomenuo je oduzimanje kriminalom stečene imovine, navodeći da je to ključni zadatak kojim se narko-karteli ostavljaju bez resursa. On je ponovio da je Crnoj Gori preko potrebna mera produženja pritvora sa tri na pet godina za kriminalce koji se terete za teška krivična dela.

- Crna Gora vapi za finalnim usaglašavanjem Ministarstva pravde sa Evropskom komisijom, koje se odnosi na zakone o krivičnom postupku i krivični zakon, odnosno, produžavanje pritvora sa tri na pet godina za nedonošenje prvostepenih presuda za one koji se terete za teška krivična dela, normiranje kršenja mera nadzora kao posebnog krivičnog dela. Zatim iz oblasti ekološkog kriminala, kao i za nezakonito bogaćenje javnih funkcionera u delu krivičnog zakonodavstva - naveo je potpredsednik Vlade.

Bečić je ukazao i na podmetanja pojedinaca kojima ne odgovara Crna Gora kao država jakih institucija, očišćena od nedozvoljenih uticaja, zemlja koja snažno korača napred.

- Razbijaćemo na svakom koraku tu podmetačinu - poručio je on.

Poslanik Demokrata, Momčilo Leković pitanjem je podsetio i na kadrovski deficit u policiji.

Reforme u tri pravca BEČIĆ je rekao da proces kadrovskih reformi ima tri pravca.

- Jedan je da sačuvamo i motivišemo zdravo iskustvo, tj. istinske profesionalce. Drugi je da se saglasno zakonskim mehanizmima sprovede proces vetinga, odnosno čišćenja i treći je da dovedemo nove, mlade ljude - kazao je on.

- Kolega Danilo Šaranović i ja smo se na početku mandata suočili sa činjenicom da u zemlji, u kojoj vam nedostaje oko 2.000 policijskih službenika, da svršeni akademci s Policijske akademije ni nakon godinu-dve, nisu započeli pripravnički mandat - rekao je Bečić.

Leković je zatim pokazao fotografiju nekadašnjih čelnika bezbednosnog sektora i kazao da su na slici ljudi koji su služili partijama i kriminalu.

Foto: Skupština CG/L. Zeković

- Na ovoj slici su ljudi koji su regionalne kasape, ljude koji ubijaju u Crnoj Gori, predstavljali kao prijatelje države. Ovde su oni koji su špijali i odavali tajne podatke građana Crne Gore, koji su brojali ljude na skupovima, hapsili sveštenike, progonili slobodan narod. Na ovoj fotografiji su ljudi koji su crtali grafite da bi izazvali građanski rat u Crnoj Gori - naveo je Leković. - I kad vam god kažu da smo isti, setite se ove fotografije i ovih ljudi. Pogledajte ko je sada na vrhu bezbednosnog sektora. Profesionalci.