KATNIĆ I SAŠA ''PRITISKALI'' ASADA: Nove nevolje bivših specijalnih tužilaca u izmišljenoj aferi ''državni udar'' u Crnoj Gori

IZMIŠLjENA afera ''državni'' udar kojom je tada aktuelna DPS vlast, 16. oktobra 2016 godine osujetila smenu višedecenijskog režima, dobija novi nastavak.

Naime, kako je danas saopštilo Specijalno državno tužilaštvo je, nakon završenog izviđaja, Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici podnelo optužni predlog protiv okrivljenih Milivoja Katnić bivšeg glavnog specijalnog tužioca i rukovodioca Specijalnog državnog tužilaštva i Saše Čađenovića, specijalnog tužioca u tom tužilaštvu, sada udaljenog od dužnosti zbog vođenja drugog krivičnog postupka, ''jer je utvrđeno da postoji osnovana sumnja da su, kao saizvršioci, učinili produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja i krivično delo protivzakoniti uticaj''.

- Predmet optužnog predloga i postupka je zajednička odluka okrivljenih da se sa pravnim zastupnikom Dž.A., državljanina SAD, protiv kojeg je Specijalno državno tužilaštvo i okrivljeni S.Č. pokrenuo krivični postupak, za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju putem pomaganja, postigne dogovor da Dž.A., dođe u Crnu Goru, svedoči na način kako to okrivljeni od njega zahtevu u postupku pred Višim sudom u Podgorici.

- U postupku koji se vodi protiv optuženih Andrije Mandića i Milana Kneževića, lidera političkog saveza Demokratski front i drugih lica, za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, terorizam u pokušaju i pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Crne Gore putem podstrekavanja, i potvrdi navode optužnice SDT protiv njih, koju su zastupali okrivljeni, a za uzvrat da se protiv njega povuče nacionalna i međunarodna poternica, da ne bude lišen slobode i stavljen u pritvori i da krivični postupak protiv njega bude obustavljen - saopštilo je SDT.

Podsetimo, Mandić i Knežević su prvostepenom presudom bili osuđeni na po pet godina zatvora, a višegodišnjim zatvorskim kaznama osuđeni su bili i general policije Srbije Bratislav Dikić, i više državljana Ruske Federacije, Srbije i Crne Gore.

Nakon žalbe SDT, Apelacioni sud je nedavno sve optužene u montiranom sudskom procesu oslobodio krivice...

Asad: Pretili da će goniti i moju porodicu

Džozef Asad, državljanin SAD, nastanjen na Floridi, bivši je oficir američke vlade za borbu protiv terorizma, čija je karijera uključivala mnoge zadatke u ratnim zonama. Kako je tvrdio u jednom oglašavanju, postao je meta crnogorskog SDT jer je Vlada smatrala da bih mogao da joj posluži kao uverljiv svedok protiv političke opozicije. Zbog nesaradnje sa SDT za njim je izdata međunarodna crvena poternica u kojoj se navodi da je ''vođa terorističke grupe koji je naoružan i opasan'', uz traženje izručenja Crnoj Gori...

- U svojoj nameri da okrivi članove političke opozicije, Vlada je tražila moje svedočenje protiv članova opozicije,u kome ću reći da sam radio za članove političke opozicije, plaćen od strane članova političke opozicije, osmislio ''sofisticirani plan izvlačenja'' za članove političke opozicije, obezbedio pučistima bezbednosnu i nadzornu opremu pomoću koje može da se presreće i ometa komunikacija policije - izjavio je Asad. -Specijalni državni tužilac pokušao je da izvrši pritisak na mene da dam izjavu. Kada sam odbio da svedočim protiv članova političke opozicije, ljudi koje nikada nisam sreo niti podržao, SDT mi je pretio krivičnim gonjenjem i pretio da će goniti i članove moje kompanije i moju porodicu.