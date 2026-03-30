KNEŽEVIĆ IZBUŠIO PREMIJERA: Ako bih trebalo da biram da budem prijatelj Vučića ili pudlica Plenkovića kao Vi, biram Vučića

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Milan Knežević postavio je premijeru Milojku Spajiću pitanje da li je doneo odluku o isplati 17 miliona Hrvatskoj zbog logora u Morinju.

V.K.

- Kažu da čovjek dva puta umire, a drugi put kada se izgubi sjećanje na njega. Ovakav odnos prema žrtvama nikšićko šavničke grupe znači da Vi gospodine Spajiću znači da ponovo ubijate sjećanje na žrtve iz hrvatskog logora Lora. Nažalost, Crna Gora je, dok ste Vi na njenom čelu, postala sastavni dio crvene Hrvatske. Ono što nije uspjelo ni Paveliću ni Artukoviću za vrijeme NDH kroz sve one teorije Savića Markovića Štedimlije i Sekule Drljevića uspijeva Grlić Radmanu i Plenkoviću da svaki put kad dođu u Crnu Goru uzmu dio nje - kazao je Knežević podsetivši na Jadran, Prevlaku, ratne odštete, dolazak navijača koji pevaju Tompsona, bazen u Kotoru…

Knežević navodi da su današnji članovi Vlade pokušali njega da predstave kao Lucifera pod Ostrogom, te da su plasirali priču da je hteo da tuče mitropolita Amfilohija.

- Sada kada govorimo o trojanskim konjima Rusije mislim da je vrlo važno da govorimo o NATO magarcima u Crnoj Gori. A mnogo je više NATO magaraca u Crnoj Gori nego trojanskih konja Rusije. U sporazumu sa Jedinstvenom Rusijom ne postoji ništa inkriminišuće po evropski put Crne Gore. Pozivam vas da otkrijete ruske trojanske konje a ja ću da otkrivam NATO magarce. Koliko puta je ipak vuk pojeo magarca, ipak je više magaraca nego vukova u Crnoj Gori - naveo je Knežević.

Podsetio je na reči mitropolita Amfilohija ispred Skupštine: "Ko ne bio veran Rusiji, da Bog da živo meso otpadalo od njega".

- Mitropolit Amfilohije je citirao Svetog Petra Cetinjskog. I sada kada tražite ove trojanske konje po Rusiji ja želim samo da pitam šta ćemo sa ovim NATO magarcima koje je Tramp optužio da ne žele da mu pomognu na Bliskom Istoku? Šta ćemo sa tim što je Amerika ukinula sankcije Rusiji i sada svi mogu da kupuju gas i naftne derivate? Kada krenete da analizirate ko su izdajnici u Crnoj Gori, samo ću da vas vratim na fabrička podešavanja. Ali odlukom da isplatite odštetu logorašima u Morinju, vi zaboravljate Loru - kazao je Knežević.

On dodaje da dok se ubija uspomena na ljude iz Lore koji su se u sanducima vraćali u Crnu Goru šalje još jedan tragičan iskaz.

- Da ste spremni da zbog trenutnog kolača vlasti i pozicija koje pokrivate prihvatate svaki ultimatum koji Hrvatska traži od vas samo da bi što duže ostali na pozicijama odlučivanja. Zato vas pozivam da obavijestite čitavu crnogorsku javnost – koji su to članovi Vlade glasali da se isplati odšteta nepostojećim logorašima u nepostojećem logoru Morinj - naveo je Knežević.

Spajić: Nije se donela odluka isplati

Na to je premijer Milojko Spajić poželio Kneževiću srećan povratak u zemlju.

- Ta odluka ne postoji. Nije se donijela. Nadam se da ste u vašem putešestviju u susjednu zemlju i kada ste kao slobodan građanin prošli kroz opštinu Kladovo. U opštini Kladovo imamo dva postrojenja za preradu vode koji su dio programa koji se zvao Čista Srbija - naveo je Spajić aludirajući na Kneževićevo protivljenje kolektoru.

Spajić je kazao da nema nikakav problem sa Rusima ali ima problem sa režimima koji svoje tretiraju užasno.

- Kako možete da podržite neke druge režime u Moskvi ili negđe drugo? Režim Đukanovića je bio diktatorski i ja nemam problem to da kažem. Ja sam kritički nastrojen prema trenutnoj vlasti u Rusiji - saopštio je on.

Dodao je da on nije protiv Rusa ako je proevropski te da se zalaže da oni žive u demokratskoj i naprednoj zemlji a ne da je u situaciji u kojoj se nalazi.

- Napali su susjednu zemlju i to je bratoubilački rat. To je nezamisliv pokolj i ne znam zašto se to desilo. Bratoubilački rat je odnio milione života i to se neće nadoknaditi - naveo je on.

Potom je lider DNP-a Milan Knežević kazao da je on pitao Spajića da li donešena odluka od 17 miliona evra, a on je govorio o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Kladovu.

- Mnogo ste vremena proveli izgleda kod kolektora u Tokiju i izgleda je ostavilo traga. Očigledno da od razgovora sa šeicima u Emiratima koristite mnoge psihoaktivne supstance čim ovako omalovažavate poslanike - naveo je on.

Dodao je da želi da se proveri koliko puta se Spajić čuo sa Aleksandrom Vučićem i Sinišom Malim.

- Ali da ne govorim mnogo. To što vi sada pokušavate da napadnete Aleksandra Vučića onako okvirno i izdaleka – stisnite petlju kao vaša baba i napadnite Aleksandra Vučića i recite mu sve što imate. Ali ako bih trebao da biram da budem prijatelj Aleksandra Vučića ili pudlica Andreja Plenkovića kao Vi ja ipak biram da budem prijatelj Aleksandra Vučića. A vi nastavite da mašete repom - kazao je on.

Država Crna Gora je kao zombi, naveo je on, sve je dato u zakup sumnjvim investitorima iz Emirata gde je Spajić više provodio u Dubaiju.

- I sada kada govorite o isplati logorašima u Morinju – dali ste Prevlaku, bili spremni da dignete brod Jadran u vazduh, spremni ste da promijenite ime bazena da se ne zove više Zoran Džimi Gopčevi, spremni da im date imovinu, da izdate dekret da mi koji navijamo za Zvezdu ili Partizan da navijak za Hajduk ili Dinamo. Gospodine Spajiću – vi ste kao oni okupacioni premijeri. Upravljate samo onom zgradom u Karađorđevoj i primate dekrete iz Hrvatske - kazao je Knežević.

On je potom pročitao imena onih koji su na zverski način pobijeni u Lori.

- Ne smijete da pitate nikoga ko su ovi ljudi. Oni su mrtvi protiv ovih živih kojima ste isplatili 17 miliona evra. I neka zna čitava Crna Gora šta ste uradili sa uspomenom na mučenike iz Lore. Ovo je veleizdaja a za odluku da se Hrvatima iz Morinja isplati 17 miliona nisu glasali samo Maja Vukićević i Milun Zogović. Hvala Svetom Vasiliju Ostroškom što više nismo dio ovakve Vlade. Moram priznati da ste za jedno bili u pravu – da smo k**** od ovce. Samo blejimo i nismo ni dio osnove onoga što je bila Crna Gora. Vi ne zaslužujete da vodite ovu državu - kazao je Knežević.

Potom je šef poslaničkog kluba PES-a Vasilije Čarapić kazao da Skupština nije šator u Kladovu pa da se tako ponaša. Knežević mu je potom poručio da ako je ovo šator u Kladovu, Čarapić bi bio brav na ražnju.

- A pošto ovo nije to, možete samo da upalite auto i da ponese dušek. Vi koji ste bili nosilac libele Ranka Ubovića, nosili pice Acu Mijajloviću, vi koji ste bili pripravnik u DPS-u ne možete da dijelite lekcije. Svaki građanin Kladova je časniji i pošteniji nego vi - naveo je on.

Dodao je da je on jedini u sali koji se rukovao sa Vladimirom Putinom.

- Ja se ne krijem od te činjenice nego se ponosim činjenicom da sam zagrlio Vladimira Vladimiroviča Putina i da sam mu rekao da mi je zadovoljstvo što je došao u Beograd i da ga većinsko stanovništvo Crne Gore doživljava kao svog slovenskog brata. Spasiba - zaključio je on.

Čarapić je potom demantovao da je nosio libele.

A Knežević je potom poručio Vasiliju Čarapiću da će Mirjana Pajković i Miloš Medenica imati više glasova od PES-a i da oni treba da budu zabrinuti.

- Lasoom će vas hvatati po Podgorici SDT kada vide šta ste radili. A što se tiče Srbije, s obzirom da vodite porijeklo sa Kosova i Metohije ja mislim da ste glasali za neku od studentskih lista. Nemam problem sa tim. Sinoć je bilo iz keca u kec, jer vuk je vuk a zec je zec - naveo je on.

(Borba.me)