ZAHTEV ZA SPOMENIK MIĆUNOVIĆU: Grupa građana u Nikšiću uputila lokalnoj upravi inicijativu

GRUPA građana pokrenula je inicijativu za podizanje spomenika Branislavu Branu Mićunoviću u Nikšiću, koji je pre dve godine umro od teške bolest na klinici u Budvi. Predlog je već upućen lokalnoj upravi na razmatranje i samo je jedan u nizu koji se javljaju u okviru širih rasprava o tome ko zaslužuje spomenik u ovom gradu.

V.K.

Inicijativom se predlaže da se "Lavu Crne Gore" u urbanom jezgru grada postavi skulptura u hodu posvećena Mićunoviću, kako bi se, kako se navodi, svedočanstvo o jednom autentičnom Nikšićannu, trajno sačuvalo. Kao moguće lokacije predlažu se plato ispred Doma revolucije ili Trg slobode.

Brano Mićunović rođen je 1953. u Nikšiću, a u mladosti je trenirao boks i bio pripadnik elitne 63. padobranske brigade nekadašnje JNA. Imao je prilično bogatu biografiju, a kao kontroverzni biznismen bio je predmet interesovanja ne samo domaćih i regionalnih bezbednosnih službi, nego i šire, sve do SAD-a koje su mu u jednom trenutku uvele sankcije zbog povezanosti sa kriminalom i zlonamernim uticajem Rusije u regionu. Ipak, njegova deca i porodica pamte ga kao dobrog roditelja i čvrstog oslonca.

Brano Mićunović je bio pobratim sa Đorđijem Božovićem Giškom, osnivačem Srpske garde, koji je ubijen na ratištu u Lici 1991. godine. Brano je bio ključan u organizaciji prenosa Giškinih posmrtnih ostataka iz Centralnog groblja u Beogradu u porodičnu grobnicu Božovića u Kučima, na čemu mu je Giškina porodica bila neizmerno zahvalna.

Na sahrani Brana Mićunovića bilo je mnogo ljudi iz političkog, kulturnog, sportskog miljea, a pažnju je privuklo i prisustvo bivšeg predsednika Crne Gore, Mila Đukanovića sa suprugom i sinom. Mićunovićevoj sahrani prisustvovali su bivši i sadašnji funkcioneri DPS-a na čijem je čelu bio Đukanović.