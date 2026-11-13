Beograd

GEJZIR U BLOKU 63: Pukla vodovodna cev na Novom Beogradu

Jovana Manić

13. 11. 2026. u 02:00

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U BLOKU 62, na Novom Beogradu, juče u jutarnjim časovima na ulici puklaje vodovodna cev usled čega je formiran gejzir. Na platou neposredno uzjavni parking mlaz je bio toliko silovit da je voda šikljala pet do šestmetara uvis.

ГЕЈЗИР У БЛОКУ 63: Пукла водоводна цев на Новом Београду

Foto: AI generated/Gemini

Magistralna cev je pukla na zelenoj površini, između trotoara i parkinga. Zbog havarije Beograđani koji žive duž ovog bloka juče nisu imali vode, a pritisak u čitavom potezu naglo je opao.

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