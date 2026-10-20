TRI NOĆI NA AVALI ČAK 17.700 DINARA: Roditeljima stižu paprene ponude za đačke izlete i ekskurzije

JESEN je, pored početka školske godine "rezervisana" i za đačke ekskurzije i izlete.

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Ponude stižu jedna za drugom, a sa njima i novi udar na kućni budžet. Od jednodnevnih izleta za najmlađe do višednevnih putovanja maturanata, cene su takve da roditelji sve češće postavljaju isto pitanje - da li je odlazak na školsku ekskurziju postao luksuz?

Tako, za učenike sedmog razreda, dvodnevna ekskurzija koja obuhvata "Viminacijum", "Lepenski vir" i Đerdap košta 18.480 dinara. U tu sumu uračunate su i dnevnice u iznosu od 4.000 dinara, a prvu ratu roditelji treba da uplate do 21. oktobra. Za učenike drugog razreda srednje škole trodnevni izlet u Novi Sad ponuđen je po ceni od 22.500 dinara.

Trodnevni odlazak u Vrnjačku Banju sa dva noćenja, ponuđen jednoj beogradskoj gimnaziji, košta oko 30.000 dinara i to bez dnevnica.

Troškovi nisu mali ni kada su u pitanju najmlađi. Četvorodnevni rekreativni boravak, sa tri noćenja, na Avali, u Šupljoj steni, za vrtićke grupe košta 17.700 dinara. Roditelji su prošle nedelje obavešteni i o izletu "Maštarija na salašu", planiranom za 23. oktobar. Cena - 6.290 dinara, rok za uplatu prve rate 20. oktobar.

Ako su ove sume visoke za osnovce i srednjoškolce, maturantska putovanja predstavljaju poseban izdatak. Putovanje po severnoj Italiji, u trajanju od pet dana i sa tri noćenja, košta oko 370 evra, dok klasična osmodnevna tura koja obuhvata Rim, Firencu i Pizu dostiže oko 85.000 dinara.

- Izleti i ekskurzije su zaista preskupi, ali svako od nas na kraju popusti, jer ne želi da mu se dete izdvaja od ostalih, pa makar se i zadužili - saglasni su roditelji. - Godinama se ponavlja ista priča. Svi govore da su đačka putovanja preskupa, ali mi i dalje plaćamo.

Dnevnice za profesore DNEVNICE za prosvete radnike koji putuju sa decom su različite i zavise od toga da li ih obračunava škola ili ih isplaćuje agencija, a razlika zapravo potiče od plaćanja poreza. DNEVNICE za prosvete radnike koji putuju sa decom su različite i zavise od toga da li ih obračunava škola ili ih isplaćuje agencija, a razlika zapravo potiče od plaćanja poreza. - Kada obračunava škola, onda se plaća svega 10 odsto poreza na oporezivi deo - objašnjavaju u JUTA. - To znači da ako je na primer trodnevna ekskurzija, a neto dnevnica 1.000 dinara onda roditelji za tri dana plate oko 3.300 dinara. Ukoliko islaćuje agencija onda se na ime poreza plaća oko 56 odsto na ukupni iznos, pa se na sumu od 3.000 dinara plati blizu 5.000 dinara po detetu. Isplata preko agencija znatno opterećuje cenu, tako da bi bilo bolje da se vrati stari način kada su škole same isplaćivale svoje zaposlene ili da se nađe neki drugi modalitet, kako bi bili smanjeni troškovi roditelja koji ekskurzije plaćaju.

Dodatni problem je što ponude za pojedina putovanja stižu roditeljima u "minut do 12", a onda se od njih očekuje da novac obezbede gotovo preko noći. Pored toga što moraju da izdvoje i po nekoliko desetina hiljada dinara za jedno dete, nemaju dovoljno vremena ni da planiraju trošak.

Iz JUTA objašnjavaju da cena đačkog putovanja obuhvata brojne troškove koji se ne odnose samo na prevoz i smeštaj. Prema njihovim navodima, u cenu treba da budu uključeni prevoz dece, planirani izleti, povratak, putarine, parkinzi i turističke takse.

- Drugi važan segment je smeštaj, a cene u hotelima i drugim objektima rastu iz godine u godinu, zbog troškova rada, nabavke i drugih poslovnih izdataka - navode u JUTA. - Na konačnu cifru utiču i angažovanje turističkih i lokalnih vodiča, lekara, ulaznice za muzeje i druge znamenitosti, osiguranje, kao i doplate za jednokrevetne sobe za lekare, vodiče i nastavnike.

Posebna stavka su takozvana gratis mesta, odnosno besplatna mesta koja se odobravaju u okviru aranžmana.

- Dešava se da čak 20 odsto putnika u jednom autobusu ima gratis putovanje. Agencije ne daju gratise same od sebe, već uglavnom postupaju po zahtevima škola. Trošak tih mesta na kraju se preliva na cenu koju plaćaju učenici, odnosno njihovi roditelji - objašnjavaju u JUTA.