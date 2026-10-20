O PUTOVANJIMA I KNJIGAMA : Viktor Lazić gostuje u Pančevu

POZNATI pisac, putopisac i svetski putnik Viktor Lazić gostovaće u četvrtak, od 19.00, u Gradskoj biblioteci u Pančevu, gde će sa publikom podeliti neobična iskustva sa svojih putovanja, ali i govoriti o značaju očuvanja knjiga i kulturne baštine.

N. Bijelić

Posetioci će imati priliku da iz prve ruke čuju priče o dalekim zemljama, nepoznatim običajima i susretima sa ljudima čiji se način života znatno razlikuje od našeg. Lazić će govoriti o predelima u koje turisti retko zalaze, ali i o tome koliko putovanja mogu da promene pogled na svet.

Osim što je pisac i putopisac, Lazić je po zanimanju advokat, a poznat je i kao osnivač Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju "Adligat", u okviru kojeg rade Muzej knjige i putovanja i Muzej srpske književnosti.