Beograd

O PUTOVANJIMA I KNJIGAMA : Viktor Lazić gostuje u Pančevu

Maša Jakovljević

20. 10. 2026. u 11:06

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POZNATI pisac, putopisac i svetski putnik Viktor Lazić gostovaće u četvrtak, od 19.00, u Gradskoj biblioteci u Pančevu, gde će sa publikom podeliti neobična iskustva sa svojih putovanja, ali i govoriti o značaju očuvanja knjiga i kulturne baštine.

О ПУТОВАЊИМА И КЊИГАМА : Виктор Лазић гостује у Панчеву

N. Bijelić

Posetioci će imati priliku da iz prve ruke čuju priče o dalekim zemljama, nepoznatim običajima i susretima sa ljudima čiji se način života znatno razlikuje od našeg. Lazić će govoriti o predelima u koje turisti retko zalaze, ali i o tome koliko putovanja mogu da promene pogled na svet.

Osim što je pisac i putopisac, Lazić je po zanimanju advokat, a poznat je i kao osnivač Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju "Adligat", u okviru kojeg rade Muzej knjige i putovanja i Muzej srpske književnosti. 

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