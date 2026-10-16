DVORIŠTE U CVETNOM RUHU: Akcija u OŠ "20. oktobar" u Novom Beogradu
U akciji ozelenjavanja dvorišta zajedničkim snagama i vrednoim rukama učenici, nastavnici i roditelji OŠ "20. oktobar" su svojim vrednim rukama pretvorili školsko dvorište u pravu malu botaničku oazu.
Sa ašovima i sadnicima u rukama pokazali su da se najlepše lekcije ne uče uvek u učionici, već i pod otvorenim nebom, sa dlanovima u zemlji.
Da svaki kutak dvorišta dobije svoj pravi smisao, pobrinuo se pejzažni arhitekta. Pod njegovom stručnom palicom zasađeni su plavi kedar koji će pružati hlad generacijama đaka, lavanda unoseći mirisni duh u ljubičastim tonovima i zimzelena lepotica fotinija.
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