DVORIŠTE U CVETNOM RUHU: Akcija u OŠ "20. oktobar" u Novom Beogradu

U akciji ozelenjavanja dvorišta zajedničkim snagama i vrednoim rukama učenici, nastavnici i roditelji OŠ "20. oktobar" su svojim vrednim rukama pretvorili školsko dvorište u pravu malu botaničku oazu.

Foto: OŠ "20. oktobar"

Sa ašovima i sadnicima u rukama pokazali su da se najlepše lekcije ne uče uvek u učionici, već i pod otvorenim nebom, sa dlanovima u zemlji.

Da svaki kutak dvorišta dobije svoj pravi smisao, pobrinuo se pejzažni arhitekta. Pod njegovom stručnom palicom zasađeni su plavi kedar koji će pružati hlad generacijama đaka, lavanda unoseći mirisni duh u ljubičastim tonovima i zimzelena lepotica fotinija.