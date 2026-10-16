NIČE KOMPLEKS ZA PREZENTACIJU: Pomak posle nekoliko godina najava o izgradnji velikog industrijskog parka "Mihajlo Pupin"

POSLE više godina najava, planova i pripreme dokumentacije, projekat Srpsko-kineskog industrijskog parka "Mihajlo Pupin" konačno dobija i prve konkretne obrise na terenu. Na lokaciji u Kovilovu, uz Pupinov most, prijavljen je početak radova na izgradnji privremenog kompleksa ShowRoom, koji će biti namenjen prezentaciji budućeg parka, sastancima i poslovnim događajima.

Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj

Za izgradnju kompleksa izdata je privremena građevinska dozvola dok je procenjena vrednost radova 76,56 miliona dinara bez PDV.

Ovo, međutim, još nije početak izgradnje celog industrijskog parka, već prvi konkretan korak na njegovoj budućoj lokaciji. Privremeni prostor za prezentacije, sastanke, manifestacije i kontakte sa potencijalnim investitorima i poslovnim partnerima zainteresovanim za dolazak u ovaj kompleks.

Za ovo su planirana četiri objekta ukupne bruto površine oko 798 kvadratnih metara. Najveći je glavni objekat namenjen prijemu, površine 272,6 kvadratna metra, od čega prizemlje zauzima 192,8 kvadratna metra. Objekat je predviđen kao prizemni i jednospratni. U kompleksu će biti i konferencijski deo površine 64 kvadratna metra, dok su planirane i dve nadstrešnice za parkiranje.

Potpisan još 2018. godine PROJEKAT Srbija razvija sa kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation (CRBC), a sporazum o izgradnji industrijskog parka potpisan je još 2018. godine u Pekingu. Početak gradnje svojevremeno je najavljivan za 2020. godinu, ali su pandemija, složene planske procedure i pripreme projekta pomerile rokove. Vlada Srbije je 2022. godine usvojila Prostorni plan područja posebne namene za ovaj kompleks.

Iako po površini predstavljaju tek mali deo onoga što je planirano na ovoj lokaciji, ovi objekti imaju značaj jer će biti prvi vidljivi deo projekta posle godina tokom kojih se on uglavnom nalazio u fazi planova, pregovora i pripreme dokumentacije.

Ovde je planiran veliki privredni kompleks u kojem bi, pored proizvodnih i poslovnih objekata, trebalo da budu smešteni sadržaji namenjeni visokotehnološkim kompanijama, istraživanju i razvoju, kao i komercijalnim i drugim pratećim delatnostima. Ideja je da se na jednoj lokaciji povežu proizvodnja, tehnologija, logistika i poslovni sadržaji, uz mogućnost dolaska novih domaćih i stranih kompanija.