ZBOG RADOVA, HLADNI RADIJATORI: Delovi Voždovca bez grejanja do ponoći
RADIJATORI u delovima Voždovca do ponoći će biti hladni. Kako su saopštile "Beogradske elektrane" jutros od 6 sati pa sve do ponoći obustavljeno je snabedvanje prirodnim gasom Toplani "Voždova", zbog radova JP "Srbijagas" na gasovodnoj mreži.
U tom periodu će korisnici koji se snabdevaju iz tog toplotnog izvora biti bez isporuke toplotne energije za pripremu potrošne tople vode i grejanje.
Toplana ''Voždovac'' toplotnom energijom snabdeva potrošače u delovima opštine Voždovac, duž Ulice vojvode Stepe do Autokomande, deo Tabanovačke, Kraljevačke i Kumodraške, delove naselja Kumodraž 2, Stepa Stepanović, Braće Jerković, Medaković 2 i 3, Banjica 1 i 2, Miljakovac 1 i 2, Banjica 6, Stari Košutnjak, Mačkov kamen, deo Dedinja, delove opštine Stari grad (ulice koje se prostiru od Ljutice Bogdana, Dr Milutina Ivkovića i Šekspirove), naselje Avala grad u Resniku, kao i naselja 25.maj, Dedinje i Centar u Mladenovcu.
Grejna sezona u Beogradu počela je juče, a JKP poziva građane da u prvim danima isporuke imaju strpljenja i da prijavljuju samo curenja vode iz instalacija i negrejanje celih zgrada.
Te vrste kvarova je moguće prijaviti isključivo pozivom na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11, a JKP Beogradske elektrane, kako se dodaje u saopštenju, apeluje da to čine upravnici stambenih zajednica ili predsednici kućnih saveta.
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