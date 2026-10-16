NA ČEKANJU DESETINE MOLBI: Roditelji i učenici koji nisu upisali željenu školu ne odustaju

IAKO je školska godina uveliko u toku, a prvo tromesečje se bliži kraju, pojedini srednjoškolci i dalje čekaju da se oslobodi mesto u školi koju su želeli da upišu. U popularnim gimnazijama i srednjim stručnim školama mesta su uglavnom popunjena, ali učenici i njihovi roditelji ne odustaju od pokušaja da upišu željeni obrazovni profil.

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U kancelarijama direktora pojedinih škola na desetine molbi čeka na razmatranje. Najviše je zahteva učenika koji u prvom upisnom krugu nisu uspeli da osvoje dovoljno bodova za neku od gimnazija, pa su upisali školu koja im je bila niže na listi želja. Sada se nadaju da će im se ukazati prilika da ipak pređu u željenu školu.

Konačna odluka zavisi od mogućnosti same škole, odnosno od toga da li u odeljenjima ima slobodnih mesta i da li bi novi učenici mogli da budu primljeni bez prekoračenja propisanog broja. Tako je u jednoj od njih pozitivno rešeno petnaestak zahteva učenika zainteresovanih za mašinske obrazovne profile. Kako objašnjavaju u školi, odeljenja nisu bila popunjena do planiranog broja, pa je postojala mogućnost da se prime i dodatni đaci.

Odobrenje ministarstva PROPISI omogućavaju i upis preko utvrđenog broja učenika, ali samo u slučajevima kada za to postoji odobrenje Ministarstva prosvete. Tada škola dobija odgovarajući dopis kojim se potvrđuje da se učenik upućuje i upisuje preko broja predviđenog upisnom kvotom. PROPISI omogućavaju i upis preko utvrđenog broja učenika, ali samo u slučajevima kada za to postoji odobrenje Ministarstva prosvete. Tada škola dobija odgovarajući dopis kojim se potvrđuje da se učenik upućuje i upisuje preko broja predviđenog upisnom kvotom. Moguć je i naknadni upis u školu koja uopšte nije bila navedena na listi želja, pod uslovima propisanim za takav postupak. To, međutim, ne znači da je prelazak automatski zagarantovan, niti da svaka molba mora biti pozitivno rešena.

Sasvim drugačija situacija je u školama koje su godinama među najtraženijima. U popularnim gimnazijama i srednjim stručnim školama na rešavanje čeka i po pedeset zahteva. Iako je nastava odavno počela, a u školskim dnevnicima već se beleže ocene, kandidati se i dalje nadaju da će neko odustati od upisa i tako im otvoriti put do željenog mesta.

- Trenutno imamo oko 40 molbi za naknadni upis - kažu u jednoj srednjoj stručnoj školi. - Dešava se da se pojedini učenici ispišu, što omogućava da na njihovo mesto dođe neko od kandidata koji su prethodno podneli zahtev. Reč je, uglavnom, o đacima kojima je ta škola bila četvrta ili peta na listi želja, dok su na prva mesta stavili neku od gimnazija. Kada se ukaže prilika za prelazak, oni odlaze u školu koju su prvobitno želeli, a njihovo mesto može da bude ponuđeno drugom zainteresovanom učeniku.

Dok jedni čekaju da se oslobodi mesto u gimnaziji ili medicinskoj školi, drugi su već počeli da se prilagođavaju obrazovnim profilima koje su upisali. Glavno pitanje je koliko je, nakon više nedelja nastave, realno očekivati promenu škole i nadoknaditi propušteno gradivo.