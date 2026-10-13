IZ VAZDUHA "PALO" VIŠE OD 200 KAZNI: Pripadnici MUP od avgusta ove godine kontrolišu javni saobraćaj radarom i dronom
UPRAVA saobraćajne policije Beograd je tradicionale radare za kontolusaobraćaja upotpunila dronovima, koji prekršaje na putevima uočavaju ina udaljenosti od čak 1,8 kilometara. Novi sistem u prestonicu uveden jeod 1. avgusta, najviše se konrolišu magistralni putevi, tranzitnedeonice i "crne tačke", a do sada je evidentirano više od 200 prestupa.
Letelice najviše detektuju punu liniju, preticanje vozila, korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje i nekorišćenje sigurnosnog pojasa. Na videu koji dostavlja dron prikazani su datum i vreme prekršaja, registarska oznaka, marka i tip vozila.
- Korišćenje dronova u kontroli saobraćaja predstavlja novinu u radu saobraćajne policije koja se za sada pokazala kao odlična, u smislu da učesnici u saobraćaju mogu očekivati da budu kontrolisani i iz vazduha, a ne samo na putu. Tačnije, vozači ne očekuju da će biti zaustavljeni zbog učinjenog prekršaja, ne vide saobraćajnu patrolu na putu jer je ona u vazduhu - rekli su iz MUP za "Večernje novosti".
Najveći broj prekršaja otkriven je na prilaznim putevima gradu gde je zabeležen pojačan intenzitet saobraćaja. Takođe, bespilotne letelice patroliraju i na magistralama gde su se dešavale učestale saobraćajne nezgode, na osnovu podataka u evidencijama MUP. Od ukupnih 200 prestupa zabeleženo je pet prekršaja nasilničke vožnje.
- S obzirom na to da je prelazak preko pune linije na kolovozu jedan od uticajnih faktora saobraćajnih nezgoda sa nastradalim, korišćenje dronova u kontroli saobraćaja pozitivno utiče na stanje bezbednosti saobraćaja - naveli su iz resornog ministarstva.
Jedinstven sistem rada
OPERATOR koji upravlja dronom prati saobraćaj i uočava prekršaj. On odmah radio-vezom javlja podatke o vozilu najbližoj policijskoj patroli koja je pozicionirana kilometar ili dva niz put. Zatim, patrola zaustavlja vozača i sastavlja prekršajni nalog ili prijavu. Ukoliko nema patrole na samom putu vlasniku vozila na kućnu adresu stiže zvaničan poziv da u roku od osam dana dostavi podatke o tome ko je u trenutku prekršaja upravljao automobilom, a kasnije sledi i kazna.
Saobraćajci dronove "puštaju" u vazduh u skladu sa prethodno sačinjenim planom. Planovima su određeni datum, vreme, lokacija kontrole, broj angažovanih dronova, kao i broj policijskih službenika.
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