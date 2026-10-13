PREDSTAVA ZA DECU O EDUKOVANJU U SAOBRAĆAJU: Obrenovac brine o najmlađima

GRADSKA opština Obrenovac u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja organizovala je edukativnu predstavu za decu “Pažljivkova pravila u saobraćaju“.

Foto: MUP

Ova predstava govori o pravilima bezbednog učešća u saobraćaju, a cilj ovog edukativnog sadržaja je upravo da deca steknu nova znanja o bezbednom učestvovanju u saobraćaju, ali i da se podsete nekih saobraćajnih pravila o kojima su ranije učili.

Miloš Milekić iz Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije naglasio je, da su interaktivne predstave za decu jedan od najefikasnijih načina usvajanja znanja.

On je naveo, da deca kroz predstavu “Pažljivkova pravila u saobraćaju“ pored brojnih saobraćajnih pravila uče i o nepredvidivim situacijama u saobraćaju, a kako kaže, kroz edukativni program deca će razumeti da su ravnopravni učesnici u saobraćaju, te da je važno da naučena pravila i poštuju.