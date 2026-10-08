SAOBRAĆAJNI KOLAPS U PRESTONICI: Izbegavajte ove delove Beograda, jutarnji špic doneo velike gužve
JUTARNjI špic doneo je velike gužve širom Beograda, a najkritičnije je trenutno na moto-putu iz pravca Niša. Kolona se prostire od Konjarnika, preko Autokomande, pa do Mostara, gde je saobraćaj, dok se gužva prostire i iz drugo pravca - od Novog Beograda u smeru ka Gazeli i Mostaru.
Na moto-putu iz pravca Niša trenutno je jedno od najvećih saobraćajnih zakrčenja u gradu. Vozila se usporeno kreću od Konjarnika ka Autokomandi i Mostaru, a dodatno usporavanje beleži se na samoj Autokomandi. Tu se stvaraju gužve iz svih ulice koje vode ka ovom kružnom toku.
Gužva se potom nastavlja u pravcu Gazele, odnosno ka Novom Beogradu, pa vozače na ovoj deonici očekuje usporena vožnja.
Zakrčeni prilazi Beogradu
Veliko opterećenje saobraćaja je i na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu. Ozbiljno zakrčenje primećuje se i na prilazima mostu, kako iz pravca Zrenjaninskog puta, tako i iz drugog kraka, odnosno Krnjače.
Gužve su zabeležene i na Pupinovom mostu, takođe u smeru ka Beogradu, gde se saobraćaj odvija usporeno.
Autokomanda u crvenom
Autokomanda je i ovog jutra među najkritičnijim tačkama u Beogradu. Kružni tok, Ulica vojvode Stepe, Bulevar oslobođenja i Južni bulevar opterećeni su saobraćajem, a na više deonica formirane su kolone.
Situacija je posebno nepovoljna na prilazima samoj Autokomandi, gde se saobraćaj usporava iz više pravaca.
Gužva i u centru grada
Ni centar grada nije ostao imun na jutarnji špic. Takovska ulica je među kritičnijim pravcima, a kolona se nastavlja i prema Ulici kneza Miloša.
Vozači koji prolaze kroz centar Beograda takođe treba da računaju na usporenu vožnju i povremena zadržavanja.
Zastoj i na Brankovom mostu
Pojačan intenzitet saobraćaja beleži se i na Brankovom mostu, posebno u smeru ka gradu. Dodatno opterećenje je i u zoni Tržnog centra Ušće, takođe u smeru ka centru Beograda.
Gužva na Brankovom mostu počinje u pravcu ka centru grada još u Bulevaru Mihajla Pupina, pre Bloka 21.
Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje, posebno na najopterećenijim gradskim pravcima.
(Blic)
BONUS VIDEO: Protesti đaka u Parizu: Traže više profesora i bolje škole
Preporučujemo
ŠTA SE DEŠAVA AKO TOKOM VOŽNjE UBACITE U RIKVERC? Odgovor bi mogao da vas iznenadi
27. 09. 2026. u 11:18
VOZAČI, OPREZ! AMSS se oglasio važnim saopštenjem
08. 10. 2026. u 07:41
AMSS: Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju pet sati na izlaz
05. 10. 2026. u 08:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)