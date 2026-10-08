SAOBRAĆAJNI KOLAPS U PRESTONICI: Izbegavajte ove delove Beograda, jutarnji špic doneo velike gužve

JUTARNjI špic doneo je velike gužve širom Beograda, a najkritičnije je trenutno na moto-putu iz pravca Niša. Kolona se prostire od Konjarnika, preko Autokomande, pa do Mostara, gde je saobraćaj, dok se gužva prostire i iz drugo pravca - od Novog Beograda u smeru ka Gazeli i Mostaru.

Foto: Printskrin Naksi kamere

Na moto-putu iz pravca Niša trenutno je jedno od najvećih saobraćajnih zakrčenja u gradu. Vozila se usporeno kreću od Konjarnika ka Autokomandi i Mostaru, a dodatno usporavanje beleži se na samoj Autokomandi. Tu se stvaraju gužve iz svih ulice koje vode ka ovom kružnom toku.

Gužva se potom nastavlja u pravcu Gazele, odnosno ka Novom Beogradu, pa vozače na ovoj deonici očekuje usporena vožnja.

Zakrčeni prilazi Beogradu

Veliko opterećenje saobraćaja je i na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu. Ozbiljno zakrčenje primećuje se i na prilazima mostu, kako iz pravca Zrenjaninskog puta, tako i iz drugog kraka, odnosno Krnjače.

Gužve su zabeležene i na Pupinovom mostu, takođe u smeru ka Beogradu, gde se saobraćaj odvija usporeno.

Autokomanda u crvenom

Autokomanda je i ovog jutra među najkritičnijim tačkama u Beogradu. Kružni tok, Ulica vojvode Stepe, Bulevar oslobođenja i Južni bulevar opterećeni su saobraćajem, a na više deonica formirane su kolone.

Foto: Printskrin Naksi kamere

Situacija je posebno nepovoljna na prilazima samoj Autokomandi, gde se saobraćaj usporava iz više pravaca.

Gužva i u centru grada

Ni centar grada nije ostao imun na jutarnji špic. Takovska ulica je među kritičnijim pravcima, a kolona se nastavlja i prema Ulici kneza Miloša.

Vozači koji prolaze kroz centar Beograda takođe treba da računaju na usporenu vožnju i povremena zadržavanja.

Zastoj i na Brankovom mostu

Pojačan intenzitet saobraćaja beleži se i na Brankovom mostu, posebno u smeru ka gradu. Dodatno opterećenje je i u zoni Tržnog centra Ušće, takođe u smeru ka centru Beograda.

Gužva na Brankovom mostu počinje u pravcu ka centru grada još u Bulevaru Mihajla Pupina, pre Bloka 21.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje, posebno na najopterećenijim gradskim pravcima.

(Blic)

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