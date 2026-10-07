KORNIŠONI DO 300 DINARA, A OVOLIKO: Bogata ponuda voća i povrća na pijaci Zeleni venac
TEZGE na pijaci Zeleni venac preplavljene su povrćem za zimnicu jer sezona uveliko traje. Bazar je juče bio posećeniji nego prethodnih dana, a Beograđani su kupovali paprike, karfiol, kupus i paradajz. Od ovih namirnica najtraženiji su kornišoni, koji dostižu cenu i do 300 dinara. Na Veletržnici, kornišoni koštaju od 110 do 130 dinara.
Prema rečima trgovca, proteklih dana bila je tražena i paprika. Najtraženija sorta je ajvarka. Sitnija se može kupiti za 80 dinara po kilogramu, krupnija i kvalitetnija od 120 do 180, a na veliko po ceni od 120 do 140. Kupus na malo se pazari za 100, dok je na Veletržnici 30 do 40 dinara.
- Građani su počeli da kupuju i karfiol, a njega već neko vreme prodajemo za 150 dinara - rekla je jedna prodavačica.
Na Kvantašu, ova namirnica košta 80 do 100 dinara. Na pijaci je bio izložen i plavi patlidžan, za 150 dinara, a na veliko se može naći od 60 do 80. Brokoli košta 350 dinara, dok se na veliko prodaje od 180 do 220 dinara.
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