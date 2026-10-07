ŠETNJA PORED REKE U VINČI: U zoni čuvenog arheološkog nalazišta Belo brdo "Srbijavode" rade na priobalju pored Dunava

U ZONI arheološkog nalazišta Vinča - Belo brdo trenutno se izvode radovina uređenju priobalja Dunava. Posao obuhvata uređenje desne obale Dunava, izgradnju obaloutvrde, odnosno, produženje postojećeg keja za 400 metara, do ušća reke Bolečice, kao i uređenje komunalne i šetališne staze, terase i sistem za zalivanje.

FOTO: GO Grocka

Prema izdatom rešenju, u okviru šireg kompleksa Arheološkog parka Belo brdo, planirana je i fazna izgradnja Naučno - istraživačkog centra i Centra za lokalnu samoupravu Vinča, sa otvorenim prostorima namenjenim različitim sadržajima.

- Ukupna bruto razvijena građevinska površina na parceli iznosi 5.746,36 kvadratnih metara - kažu u GO Grocka.

Uređenje ovog prostora deo je šireg koncepta razvoja Arheološkog parka Belo brdo, čiji je cilj povezivanje zaštite kulturnog nasleđa, uređenja prostora i stvaranja kvalitetnijih sadržaja za posetioce i lokalnu zajednicu.

- Ovo je značajan korak u daljem razvoju prostora oko arheološkog nalazišta Vinča - Belo brdo, sa ciljem da se zaštiti obala Dunava i unapredi ambijentalna i funkcionalna vrednost ovog područja - dodaju u ovoj opštini.

Vrednost radova i rešenje KAKO su saopštili u GO Grocka, predračunska vrednost radova iznosi preko 422 miliona dinara bez PDV. Rešenje za odobravanje radova koje izvodi Javno preduzeće "Srbijavode", izdalo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Uređenjem obale Dunava, izgradnjom šetališta i terasa, kao i zaštitom obale, prostor Vinče trebalo bi da dobije novu funkcionalnu celinu koja će povezati arheološko nalazište, buduće objekte parka i dunavsku obalu.

Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje Naučno-istraživačkog centra urađeno je na osnovu prvonagrađenog rešenja sa javnog međunarodnog urbanističko-arhitektonskog konkursa za uređenje Arheološkog parka "Belo brdo". Konkursom su obuhvaćena idejna rešenja objekata Centra za posetioce i Naučno-istraživačkog centra, a prvonagrađeno rešenje izradio je studio AKVS arhitektura.

Cilj konkursa bio je da se definišu elementi prostorne organizacije koji će omogućiti racionalno korišćenje prostora, uz zaštitu i unapređenje njegovog stanja i očuvanje posebnosti i vrednosti kompleksa "Belo brdo".

Arheološki park zamišljen je kao jedinstvena celina sastavljena od pet različitih podcelina, koje će u funkcionalnom i vizuelnom smislu činiti prepoznatljiv prostor.