ŠETNJA PORED REKE U VINČI: U zoni čuvenog arheološkog nalazišta Belo brdo "Srbijavode" rade na priobalju pored Dunava
U ZONI arheološkog nalazišta Vinča - Belo brdo trenutno se izvode radovina uređenju priobalja Dunava. Posao obuhvata uređenje desne obale Dunava, izgradnju obaloutvrde, odnosno, produženje postojećeg keja za 400 metara, do ušća reke Bolečice, kao i uređenje komunalne i šetališne staze, terase i sistem za zalivanje.
Prema izdatom rešenju, u okviru šireg kompleksa Arheološkog parka Belo brdo, planirana je i fazna izgradnja Naučno - istraživačkog centra i Centra za lokalnu samoupravu Vinča, sa otvorenim prostorima namenjenim različitim sadržajima.
- Ukupna bruto razvijena građevinska površina na parceli iznosi 5.746,36 kvadratnih metara - kažu u GO Grocka.
Uređenje ovog prostora deo je šireg koncepta razvoja Arheološkog parka Belo brdo, čiji je cilj povezivanje zaštite kulturnog nasleđa, uređenja prostora i stvaranja kvalitetnijih sadržaja za posetioce i lokalnu zajednicu.
- Ovo je značajan korak u daljem razvoju prostora oko arheološkog nalazišta Vinča - Belo brdo, sa ciljem da se zaštiti obala Dunava i unapredi ambijentalna i funkcionalna vrednost ovog područja - dodaju u ovoj opštini.
Vrednost radova i rešenje
KAKO su saopštili u GO Grocka, predračunska vrednost radova iznosi preko 422 miliona dinara bez PDV. Rešenje za odobravanje radova koje izvodi Javno preduzeće "Srbijavode", izdalo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Uređenjem obale Dunava, izgradnjom šetališta i terasa, kao i zaštitom obale, prostor Vinče trebalo bi da dobije novu funkcionalnu celinu koja će povezati arheološko nalazište, buduće objekte parka i dunavsku obalu.
Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje Naučno-istraživačkog centra urađeno je na osnovu prvonagrađenog rešenja sa javnog međunarodnog urbanističko-arhitektonskog konkursa za uređenje Arheološkog parka "Belo brdo". Konkursom su obuhvaćena idejna rešenja objekata Centra za posetioce i Naučno-istraživačkog centra, a prvonagrađeno rešenje izradio je studio AKVS arhitektura.
Cilj konkursa bio je da se definišu elementi prostorne organizacije koji će omogućiti racionalno korišćenje prostora, uz zaštitu i unapređenje njegovog stanja i očuvanje posebnosti i vrednosti kompleksa "Belo brdo".
Arheološki park zamišljen je kao jedinstvena celina sastavljena od pet različitih podcelina, koje će u funkcionalnom i vizuelnom smislu činiti prepoznatljiv prostor.
Preporučujemo
KORNIŠONI DO 300 DINARA, A OVOLIKO: Bogata ponuda voća i povrća na pijaci Zeleni venac
07. 10. 2026. u 16:00
PRIPREMITE ZALIHE: Ovaj deo grada sutra bez vode
07. 10. 2026. u 15:56
PROVERITE SVOJU ULICU: Deo opštine Zvezdara sutra bez vode
06. 10. 2026. u 15:10
VEĆI DEO OBRENOVCA DANAS BEZ STRUJE: Nastavljaju se radovi na elektro mreži
06. 10. 2026. u 09:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)