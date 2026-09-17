DIVLJA SVINJA PROŠETALA NJEGOŠEVOM: U Zemunu građani u pola noći videli "komšinicu" sa Velikog ratnog ostrva
DIVLjA svinja viđena je u noći između utorka i srede kako tumara Njegoševomulicom u Zemunu. Pretpostavlja se da je došla sa Velikog ratnog ostrva upotrazi za hranom.
Zemunac koji živi u ovoj ulici je uočio životinju u pola noći kako mirno i bez straha šeta kolovozom. Kiša i vetar joj nisu smetali da osluškuje i njuši svoj plen. Saobraćajnica je bila pusta i nije bilo ljudi.
Divlja svinja se plaši čoveka i prirodno ga izbegava. Kao i većina divljih životinja, ima izuzetno razvijeno čulo sluha i mirisa, pa će čoveka osetiti pre nego što on uopšte primeti nju i povući će se.
Međutim, postoje situacije i u kojima napada. Incident se može dogoditi kada je krmača sa prasadima, jer će ona to doživeti kao direktnu pretnju i napašće bez oklevanja kako bi ih zaštitila. Ova divlja životinja može nasrnuti na čoveka i kada je ranjena i tokom perioda parenja.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ETNO-ZVUK "GORE": Muzički susreti na Čukarici
15. 09. 2026. u 15:09
PRIPREMITA ZALIHE: Bez vode sutra delovi Čukarice i Zvezdare
15. 09. 2026. u 10:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...
Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.
17. 09. 2026. u 08:57
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)