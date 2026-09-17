Beograd

DIVLJA SVINJA PROŠETALA NJEGOŠEVOM: U Zemunu građani u pola noći videli "komšinicu" sa Velikog ratnog ostrva

Jovana Manić

17. 09. 2026. u 10:50

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DIVLjA svinja viđena je u noći između utorka i srede kako tumara Njegoševomulicom u Zemunu. Pretpostavlja se da je došla sa Velikog ratnog ostrva upotrazi za hranom.

ДИВЉА СВИЊА ПРОШЕТАЛА ЊЕГОШЕВОМ: У Земуну грађани у пола ноћи видели комшиницу са Великог ратног острва

Foto: D. Dozet

Zemunac koji živi u ovoj ulici je uočio životinju u pola noći kako mirno i bez straha šeta kolovozom. Kiša i vetar joj nisu smetali da osluškuje i njuši svoj plen. Saobraćajnica je bila pusta i nije bilo ljudi.

Divlja svinja se plaši čoveka i prirodno ga izbegava. Kao i većina divljih životinja, ima izuzetno razvijeno čulo sluha i mirisa, pa će čoveka osetiti pre nego što on uopšte primeti nju i povući će se.

Međutim, postoje situacije i u kojima napada. Incident se može dogoditi kada je krmača sa prasadima, jer će ona to doživeti kao direktnu pretnju i napašće bez oklevanja kako bi ih zaštitila. Ova divlja životinja može nasrnuti na čoveka i kada je ranjena i tokom perioda parenja.

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