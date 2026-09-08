Beograd

NA RAČUNU DO OKTOBRA: Isplata đačke pomoći

Branka Borisavljević

08. 09. 2026. u 12:59

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ISPLATA đačke pomoći u Beogradu kasni, pa deo roditelja još čeka novac koji im pripada. Iz Grada poručuju da će ceo iznos od 20.000 dinara po detetu biti isplaćen do kraja septembra, odnosno početkom oktobra.

НА РАЧУНУ ДО ОКТОБРА: Исплата ђачке помоћи

Foto: Z. Jovanović

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić ranije je izjavio da svakom roditelju pripada ukupno 20.000 dinara po detetu, dok je deo roditelja već dobio prve uplate. On je potvrdio da isplata kasni, ali je naveo da je reč o velikoj sumi novca i da Grad mora da vodi računa o prilivu u budžet. Za ovu namenu potrebno je oko 40 miliona evra, a od odluke o isplati pomoći, kako je istakao, nije se odustalo.

Prema odluci Grada Beograda, svakom roditelju đaka sleduje pomoć od 20.000 po detetu koje ide u osnovnu ili srednju školu u Beogradu. Ona se do sada uplaćivala direktno roditeljima na račun u četiri jednake mesečne rate, od po 5.000 dinara, u junu, julu, avgustu i septembru.

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