NOVI TOALETI ZA ĐAKE: Radovi u Prvoj obrenovačkoj osnovnoj školi
PRVA obrenovačka osnovna škola dobiće nove toalete. Radovi se izvode fazno što omogućava da škola nesmetano funkcioniše, uz kontinuirano korišćenje dostupnih školskih toaleta.
U okviru druge faze biće sređeni toaleti koji se nalaze na spratu i koriste ih učenici od prvog do četvrtog razreda, dok je treća planiran tokom narednog letnjeg raspusta i obuhvatiće radove na kompletnoj kanalizacionoj mreži, kao i izmeštanje šahti. Realizacijom svih planiranih faza učenici i zaposleni u Prvoj obrenovačkoj osnovnoj školi dobiće funkcionalnije, savremenije i bolje uslove za boravak i rad.
Školu je obišao predsednik opštine Obrenovac dr Miloš Peković, pomoćnica predsednika opštine Rajka Babić kao i pomoćnik direktora Prve obrenovačke osnovne škole Ivana Đačić.
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