NOVI HOL U "RADIČEVIĆU": Obnova škola na Čukarici
ĐAKE OŠ "Branko Radičević" u Velikoj Moštanici će, po povratku sa školskog raspusta, dočekati sređen hol. Rekonstrukcija je obuhvatila bravarske, stolarske, keramičarske, molersko-farbarske i zidarske radove.
Majstori su uradili novo postolje školske bine, ofarbani su radijatori i izvršeno cinkovanje rampi za osobe sa invaliditetom, postavljena je i nova rampa koja omogućava lakši pristup toaletima. Obložena je i ofarbana školska bina, a zamenjeni su rukohvati i gelenderi. Uklonjena je dotrajala keramika i postavljena nova, dok su oštećeni delovi zidova omalterisani, izgletovani i okrečeni.
Predsednik opštine Čukarica Nikola Aritonović istakao je da se radovi u ostalim čukaričkim školama odvijaju predviđenom dinamikom, s ciljem da sve bude završeno do početka nove školske godine.
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