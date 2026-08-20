Beograd

NOVI HOL U "RADIČEVIĆU": Obnova škola na Čukarici

Branka Borisavljević

20. 08. 2026. u 11:37

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ĐAKE OŠ "Branko Radičević" u Velikoj Moštanici će, po povratku sa školskog raspusta, dočekati sređen hol. Rekonstrukcija je obuhvatila bravarske, stolarske, keramičarske, molersko-farbarske i zidarske radove.

НОВИ ХОЛ У РАДИЧЕВИЋУ: Обнова школа на Чукарици

Foto: Opština Čukarica

Majstori su uradili novo postolje školske bine, ofarbani su radijatori i izvršeno cinkovanje rampi za osobe sa invaliditetom, postavljena je i nova rampa koja omogućava lakši pristup toaletima. Obložena je i ofarbana školska bina, a zamenjeni su rukohvati i gelenderi. Uklonjena je dotrajala keramika i postavljena nova, dok su oštećeni delovi zidova omalterisani, izgletovani i okrečeni.

Predsednik opštine Čukarica Nikola Aritonović istakao je da se radovi u ostalim čukaričkim školama odvijaju predviđenom dinamikom, s ciljem da sve bude završeno do početka nove školske godine.

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