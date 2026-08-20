Beograd

GARSIJE LORKE KAO PISTA: Sanirana saobraćajnica na Karaburmi

Jovana Manić

20. 08. 2026. u 11:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POSLE pisanja "Novosti" Ulica Garsije Lorke, na Karaburmi, konačno jedobila novi asfalt.

ГАРСИЈЕ ЛОРКЕ КАО ПИСТА: Санирана саобраћајница на Карабурми

FOTO: Privatna arhiva

Saobraćajnica je ovih dana bila na raspolaganju samo JKP "Beograd put".

Ulegao kolovoz, mnogobrojne neravnine, pukotine i rupe u koje su automobili redovno upadali bili su slika i prilika ove saobraćajnice. Stanovnici ovog naselja stanje puta su opisivali kao more koje se talasa. Pretpostavlja se da je do ulegnuća došlo zbog podzemnih voda i velike toplote koja je deformisala podlogu.

Ulice Pere Ćetkovića, Husinskih rudara, Dragoslava Srejovića su sređene, konačno je i Garsije Lorke stigla na red.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U PULI UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA MINIRANJE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)
Svet

0 0

U PULI UHAPŠEN OSUMNjIČENI ZA MINIRANjE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)

U PULI je uhapšen ukrajinski državljanin Volodimir Žuravljov, ronilac kog nemački istražitelji sumnjiče za učestvovanje u miniranju gasovoda Severni tok 1 i 2 u septembru 2022. godine. Uhapšen je u sredu na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je nemačko Savezno državno tužilaštvo ishodilo pred Saveznim sudom, piše nemački pravni portal LTO.

20. 08. 2026. u 14:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROSTRAN, UDOBAN, BEZBEDAN: Javni prevoz u Obrenovcu dobija novo lice uz niskopodni autobus za gradske i prigradske linije
Beograd

0 3

PROSTRAN, UDOBAN, BEZBEDAN: Javni prevoz u Obrenovcu dobija novo lice uz niskopodni autobus za gradske i prigradske linije

VIŠE mesta, lakši ulazak, klimatizovan prostor i posebna pažnja prema putnicima sa invaliditetom - javni prevoz u Obrenovcu dobija novo lice. Na ulice stiže Gleryz Ecoline, moderan niskopodni autobus namenjen gradskom i prigradskom saobraćaju, koji je napravljen da istovremeno ponudi veći kapacitet, više udobnosti i veću bezbednost.

19. 08. 2026. u 10:00

Politika
Tenis
Fudbal
KORISTIO DRUGO IME ZBOG NEMACA: Evo kako se Čola predstavljao na početku - zarad karijere bio spreman na sve

KORISTIO DRUGO IME ZBOG NEMACA: Evo kako se Čola predstavljao na početku - zarad karijere bio spreman na sve