GARSIJE LORKE KAO PISTA: Sanirana saobraćajnica na Karaburmi

POSLE pisanja "Novosti" Ulica Garsije Lorke, na Karaburmi, konačno jedobila novi asfalt.

FOTO: Privatna arhiva

Saobraćajnica je ovih dana bila na raspolaganju samo JKP "Beograd put".

Ulegao kolovoz, mnogobrojne neravnine, pukotine i rupe u koje su automobili redovno upadali bili su slika i prilika ove saobraćajnice. Stanovnici ovog naselja stanje puta su opisivali kao more koje se talasa. Pretpostavlja se da je do ulegnuća došlo zbog podzemnih voda i velike toplote koja je deformisala podlogu.

Ulice Pere Ćetkovića, Husinskih rudara, Dragoslava Srejovića su sređene, konačno je i Garsije Lorke stigla na red.