GARSIJE LORKE KAO PISTA: Sanirana saobraćajnica na Karaburmi
POSLE pisanja "Novosti" Ulica Garsije Lorke, na Karaburmi, konačno jedobila novi asfalt.
Saobraćajnica je ovih dana bila na raspolaganju samo JKP "Beograd put".
Ulegao kolovoz, mnogobrojne neravnine, pukotine i rupe u koje su automobili redovno upadali bili su slika i prilika ove saobraćajnice. Stanovnici ovog naselja stanje puta su opisivali kao more koje se talasa. Pretpostavlja se da je do ulegnuća došlo zbog podzemnih voda i velike toplote koja je deformisala podlogu.
Ulice Pere Ćetkovića, Husinskih rudara, Dragoslava Srejovića su sređene, konačno je i Garsije Lorke stigla na red.
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