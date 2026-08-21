ELEKTRIČNI AUTOBUSI MENJAJU LICE PRESTONICE: U ASP "Strela" Obrenovac stižu modeli Yutong U12
BUDUĆNOST javnog prevoza sve je manje daleka priča, a sve više deo svakodnevice Beograđana. Novi električni autobusi menjaju sliku ulica naše prestonice, a među njima posebno mesto zauzima Yutong U12, vozilo nove generacije koje donosi potpuno drugačije iskustvo vožnje.
Ono što putnici najpre primete jeste - tišina. Umesto buke motora, tokom vožnje čuje se tek blagi zvuk elektromotora i klima-uređaja, pa je putovanje mirnije i prijatnije. Yutong, jedan od najvećih svetskih proizvođača električnih autobusa, već ima svoje modele na ulicama velikih evropskih gradova, među kojima su London, Oslo i Pariz.
Stručnjaci ističu da je model U12 je potpuno električni autobus namenjen gradskom saobraćaju, bez izduvnih gasova i sa savremenim pogonom:
- Električni motor omogućava snažno, ali glatko ubrzanje, bez klasične promene stepena prenosa. Putnici tako gotovo i ne osećaju prelaze na koje su navikli kod vozila sa konvencionalnim motorima.
Posebno mesto zauzima Yutong U12, vozilo nove generacije
Ono što putnici najpre primete jeste - tišina u vozilu
Ovi modeli prisutni i na ulicama Londona, Osla i Pariza
Električni motor omogućava snažno, ali glatko ubrzanje
U zavisnosti od opreme, putnicima dostupni USB priključci
Moderan dizajn nagrađen je na sajmu Busworld Europe
Pažnja je posvećena i komforu. Savremena klimatizacija održava prijatnu temperaturu u putničkom prostoru, dok LED osvetljenje doprinosi modernijem ambijentu. U zavisnosti od opreme, dostupni su i USB priključci za punjenje telefona.
U autobusu je predviđen i prostor za invalidska kolica i dečja kolica, pa je vozilo prilagođeno različitim potrebama putnika. Ispod poda nalaze se LFP baterije, poznate po bezbednosti i dugotrajnosti.
Kreatorima ovog modela izgled je takođe bio veoma važan, podsećaju saobraćajni stručnjaci, a moderan dizajn modela U12 nagrađen je na sajmu Busworld Europe, jednom od najznačajnijih događaja u svetu autobuske industrije:
- Dok putnici primećuju tišinu i udobnost, vozaču je važna napredna oprema koja doprinosi bezbednosti. U zavisnosti od verzije, autobus može imati kamere ili elektronske retrovizore, kao i sistem za nadzor pritiska u pneumaticima. Kamere omogućavaju vozaču da ima dobar pregled cele okoline autobusa što omogućava da lakše uoči prepreke. Dodatni sistemi asistencije pomažu u sprečavanju neželjenih reakcija tokom vožnje.
Putnici koji su imali priliku da se voze ovakvim autobusima posebno naglašavaju tihu i mirnu vožnju.
- Nema više uobičajene buke motora - kaže Marko S.. Posebno je ovaj autobus udoban prilikom prelaska preko neravnina.
Niži trošak energije
ELEKTROMOTOR u modelu U12 dostiže efikasnost do 99,5 odsto, što znači da se veliki deo utrošene električne energije pretvara u pogonsku snagu. Upravo zbog toga električni autobusi, osim što su tiši i čistiji, mogu da donesu i niže troškove energije u svakodnevnom saobraćaju.
Za Miloša K, razlika u odnosu na starije dizel autobuse oseti se već pri prvoj vožnji:
- Ovaj model zaista donosi više udobnosti, tišine i komfora tokom vožnje.
Električni autobusi, po svemu suedći, više nisu samo tehnološka novina. Oni postaju deo slike modernog grada i korak ka javnom prevozu koji je tiši, čistiji i prilagođeniji potrebama građana. Budućnost, čini se, više ne čeka na stanici - ona je već ušla u autobus.
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