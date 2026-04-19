Promene u gradskom saobraćaju i zatvaranje ulica: Ovo su svi detalji današnjeg maratona u Beogradu
DANAS se održava centralni događaj 39. Beogradskog maratona, pa će zbog toga biti izmenjen režim saobraćaja na brojnim beogradskim ulicama, u određenim periodima u toku dana, dok će pojedini delovi grada biti zatvoreni od 7 do 20 časova.
Trasu 39. Beogradskog maratona možete pročitati u vesti na našem portalu. Za vreme održavanja maratona danas će biti izmenjene trase linija javnog prevoza, a sve izmene i obustave GSP linija možete naći na sajtu Sekretarijata za javni prevoz.
Zatvorene ulice od 7 do 15 časova
- Biće zatvorene kontinuirano povezane deonice na trasi ulica: Trg republike – Makedonska – Svetogorska – Takovska – 27. marta – Kraljice Marije – Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska – Slavija – Nemanjina – Savski trg – Karađorđeva – Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona – Bulevar vojvode Mišića – Most na Adi – Bulevar heroja sa Košara – Bulevar Crvene armije – Đorđa Stanojevića – Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Omladinskih brigada – Bulevar Mihajla Pupina – Ušće – Bulevar Nikole Tesle – Aleksinačkih rudara – Bulevar Mihajla Pupina – Džona Kenedija – Bulevar Nikole Tesle – Karađorđeva – Glavna – Bežanijska – Vrtlarska – 22. oktobra – Aleksandra Dubčeka – Bulevar Mihajla Pupina – Pariske komune – Narodnih heroja – Bulevar Milutina Milankovića – Omladinskih brigada – Bulevar heroja sa Košara – Tošin bunar – Egipatska – Vojvođanska – Nehruova – Japanska – Gandijeva – Jurija Gagarina – Omladinskih brigada – Đorđa Stanojevića – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – Brankov most – Pop Lukina – Gavrila Principa – Koče Popovića – Karađorđeva – Bulevar vojvode Bojovića – Cara Dušana – Džordža Vašingtona – Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića – Makedonska – Trg republike, kao i svi prilazi trasi, navodi Beoinfo.
Zatvorene ulice do 20 časova:
- Saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Vase Čarapića, Francuskoj u kolovoznoj traci od Braće Jugovića do Trga republike i Studentskom trgu. Takođe, od 17. aprila u 15 sati do 19. aprila u 20 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Dositejeve ulice, od Braće Jugovića do Vase Čarapića.
