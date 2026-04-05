BEZ STRUJE SUTRA DELOVI VRAČARA, SAVSKOG VENCA, ZEMUNA, ČUKARICE, RAKOVICE I SURČINA: Radovi "gase" električnu energiju

ZBOG izvođenja planiranih radova bez snabdevanja električnom energijom sutra će ostati potrošači sa Vračara, Savskog venca, Čukarice, Zemuna i Surčina.

Bez struje će biti opštine i ulice:

- Vračar od 9 - 14 sati u Vardarskoj 4

- Savski venac od 9 - 16 u Veljka Lukića Kurjaka od broja 2 do 6A, a od 8,30 - 14 časova, naselje Železnik - Učitelja Mihailovića 32-34, 38, 33-39, Ulica Mladena Mitrića 7-9, Obalskih radnika bb, 27-37, kao i Stevana Đurđevića Trošarinca 6-8 i 5-7

- Rakovica 9 - 14, naselje Kijevo, zatim Ulica 2. septembra od broja 122-138, Letićeva 1-1A i Proleterska 2A-14, 3-3B

- Zemun od 8,30 - 11,30 časova, Đorđa Pantelića 2-40, 1,5 i 9-31, zatim Dr Nedeljka EErcegovca 4-30, 11-29V/2, Josipa Kulundžića 4-40, 3-39, kao i Vikentija Rakića 12-14, 18-22, 15-33

- Surčin od 9 - 12, Ulica Baštovanska 2-20, 24A, 1-31.