STANOVI PORED SAVSKOG KEJA: U blizini tramvajske okretnice u Bloku 45 planirana izgradnja 80.000 kvadrata sa podzemnom garažom

U NEPOSREDNOJ blizini okretnice u Bloku 45, uz Savski kej, planirana je izgradnja stambeno-poslovnog objekta sa 488 stanova, od jednosobnih do četvorosobnih, 48 poslovnih prostora u prizemlju, kao i vrtić. Takođe, projektom je predviđeno ukupno 704 parking-mesta u dvoetažnoj garaži.

FOTO: Promo

Za ovaj projekat Ministarstvu za zaštitu životne sredine podnet je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.

Plan obuhvata parcelu površine 21.725 metara kvadratnih, na kojoj je predviđen objekat koji bi trebalo da se sastoji od dva podzemna nivoa, prizemlja, šest spratova, kao i jednim povučenim spratom, ukupne bruto površine 79.200 kvadrata.

Od toga će više od 51.900 kvadratnih metara činiti nadzemni deo, dok je nešto više od 27.200 kvadrata namenjeno podzemnim sadržajima, uključujući garažni prostor. Važan deo projekta čini i depadans predškolske ustanove, predviđen za boravak 76 dece, koji će raditi u okviru PU "11. april".

U zoni zaštite vodoizvorišta PLANIRANA lokacija nalazi se u užoj zoni zaštite izvorišta beogradskog vodovoda i ocenjena je kao srednje do umereno ranjiva, zbog čega se smatra ekološki osetljivim područjem. Zbog toga je predviđena striktna mera zaštite tokom izgradnje i korišćenja objekta.

Projektom je planirano i uređenje unutrašnjeg dvorišta sa zelenilom koji će se nalaziti na ravnom krovu, odnosno na ploči iznad garaže. Trebalo bi da dvorište zauzima oko 7.600 metara kvadratnih, sa pripadajućim elementima za odmor i igru za najmlađe.

Podsetimo, urbanistički projekat za izgradnju, istog kompleksa na Savskom keju prethodno je, lane, predstavljen na javnoj prezentaciji od strane Agencije za prostorno planiranje i urbanizam.

Kako je tada predviđeno, stambeno-poslovni objekat trebalo je da sadrži 532 stanova, različite veličine i strukture od 47 do 100 kvadrata. Dok je u prizemlju kompleksa trebalo biti 21 lokal za trgovinu i depandans predškolske ustanove "11. april".