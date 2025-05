"NE ODUSTAJEMO OD PLANIRANIH RADOVA" Šapić: Od srede podela besplatnih kartica za beogradske bazene (FOTO)

SOCIJALNA politika Grada koju su svi kritikovali danas predstavlja mejnstrim za čitavu zemlju. Od srede podela besplatnih kartica za beogradske bazene.

Foto: Grad Beograd

- Nismo odustali ni od jednih radova, bilo je kašnjenja iz objektivnih i subjektivnih razloga, ono što je do nas ćemo uraditi, a tamo gde postoji problem sa bilo kojim republičkim organom ili institucijom, kao i blokadama koje usporavaju radove, javnost će za to da zna, izjavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić na konferenciji za novinare u Starom dvoru.

On je naglasio da mu je posebno drago što socijalna politika Grada Beograda, koju su svi na početku kritikovali, pre svega đačku pomoć odnosno besplatne udžbenike i besplatne vrtiće, danas predstavlja mejnstrim za čitavu zemlju.

Šapić je zamerio i što se ne odgovara na zahteve za postavljanje spomenika Draži Mihailoviću te da zahtevi sa lokacijama stoje u Ministarstvu kulture dodavši da zakonske procedure koje moraju da se poštuju onemogućavaju da Grad radi u planiranoj dinamici. Zbog takvih procedura Grad bi mogao da ima potencijalni problem sa pešačko-biciklističkim mostom koji treba da ide ka Adi Ciganliji.

Govoreći o radovima koji su u toku gradonačelnik je podsetio da se odustalo od dva kružna toka, kod Igumanove palate i kod Hotela Balkan jer je to bio prevelik rizik, ali se nije odustalo od sređivanja tog dela grada.

Foto: Grad Beograd

– Zeleni venac smo skoro čitav sredili, biće urađen čitav potez od Terazija do Trga republike, pustili smo Vasinu ulicu za saobraćaj u oba smera za sva vozila. U toku je rekonstrukcija Trga Nikole Pašića i sve ono o čemu smo govorili će biti urađeno, Ulica Dragoslava Jovanovića je urađena, ali ćemo i nju presvući novim asfaltom kada budemo završavali ceo trg. Čitav taj potez će značajno da promeni sliku centra grada, ali i učini saobraćaj učiniti bezbednijim i protočnijim. Trg republike će se isto tako raditi onako kako smo najavili, deo kocki će ostati na kružnom toku, ispod toga će se uraditi kvalitetnija podloga, a radiće se u fazama da se ne bi potpuno zaustavljao saobraćaj. Očekivanja su da će biti do početka septembra sve gotovo ali neću da budem rob izgovorenih reči, a na neke stvari ne mogu da utičem – rekao je Šapić dodavši da će svako ko mu je dao rok i lošu procenu iz gradskih preduzeća morati za to da snosi odgovornost.

Kada je reč o Linijskom parku gradonačelnik je naglasio da radovi teku planirano i dodao da očekuje da će po završetku prelepo izgledati, a kako je naveo, protekle dve godine najviše je urađeno na Novom Beogradu i sa tim će se nastaviti.

Navodeći funkcionisanje kružnog toka kod Brankovog mosta, Šapić je istakao da iako taj kružni tok još nije ispunio svu svoju svrsishodnost zbog koje je napravljen, jer će to biti tek kad bude završen Novi srpski most, da je njegovim postavljanjem izbegnuta potreba za saobraćajnom policijom i da je protok saobraćaja daleko brži danas nego ranije.

– Semafori i kružni tok su rešili sve probleme koje je ranije rešavala saobraćajna policija i sad je prohodno tokom čitavog dana za razliko od ranije, kad se čekalo na raskrsnici, a u vreme saobraćajnog špica više vam ne trebaju saobraćajci, ali to naravno niko ne želi da primeti – rekao je on i konstatovao da skidanje Starog savskog mosta ide svojom dinamikom bez kašnjenja, da je preostalo da se skine najveći luk, te će novi biti otvoren početkom 2027. godine, kao i da se zbog tehničkih problema pomeraju rokovi za početak izgradnje projekta malog metroa.

Zbog katastrofalnog stanja vodovodnih cevi u Drajzerovoj ulici, doneta je odluka da se promeni čitava kanalizaciona i vodovodna mreža iako će to produžiti radove možda i za nekoliko meseci.

– Ideja je da ova ulica ima tri trake i da će se u zavisnosti na protok saobraćaja davati prioritet kao u Ulici kneza Miloša. Pre i posle podne će biti favorizovan pravac koji je opterećeniji. Za sad nemamo saglasnost republičkog Zavoda za zaštitu spomenika, da uradimo četiri trake u Ulici Vojvode Mišića, kao ni za još jednu traku u Karađorđevoj koja je postala ozbiljan tranzit i značajno je rasteretila Zeleni venac i centar grada. Danas podsetiću vas, funkcionišemo bez jednog mosta i grad nije stao, a mnogi su time godinama plašili narod, ali upravo zato, jer ova gradska uprava, mnoga saobraćajna rešenja prilagodila novonastalim okolnostima, koja su nosila zatvaranje mosta – naglasio je prvi čovek Grada i naveo da je završeno uređenje jednog dela platoa kod Hrama Svetog Save i da je preostalo da se izvede još nekoliko faza.

Foto: Grad Beograd

Kada su u pitanju radovi na garažama u Vlajkovićevoj i Skerlićevoj ulici, Šapić je istakao da će garaža u Vlajkovićevoj biti otvorena do zime, nakon čega će se početi sa ugradnjom jedinstvenog parka muzeja.

Kada je u pitanju Bulevar Patrijarha Pavla, istakao je da je i dalje na snazi „status kvo”, čekaju se žalbe i komisija, a da zakon omogućava da neko drži projekat po godinu i dve.

– Mi ne možemo da radimo suprotno zakonu. Nismo menjali odluku o odustajanju od tog projekat i nijednu stvar od strateških pravaca razvoja Beograda, kao što je to Bulevar Patrijarha Pavla koji je neophodan već godinama. Onog trenutka kada nam administrativni uslovi to dozvole krenućemo sa radovima i od početka radova rok će biti godinu dana – rekao je gradonačelnik.

Šapić je istakao da vrlo brzo treba da se krene sa uređenjem Saavskog priobalja, u saradnji sa Srbijavodama i Vladom Srbije, tačnije od Ušća do Starog železničkog mosta, koji treba da se prenamenuje u pešačko-biciklistički most. Tada će iz vode biti izvučen i splav Freestyler, jer Grad Beograd ne poseduje adekvatnu mehanizaciju za takav posao, naglasio je gradonačelnik.

On je precizirao da će izgradnja nove zgrade Hitne pomoći biti gotova tokom 2026. godine, kako je i utvrđeno rokovima, dok će Osnovna škola „Oslobodioci Beograda” biti završena do septembra ove godine.

–Trgovačka škola takođe će biti završena do septembra, kao i Sportska gimnazija koja će biti opremljena kako je i predviđeno. Stim da rokovi ne zavise od nas – naglasio je prvi čovek srpske prestonice.

On je od srede najavio podelu po opštinama besplatnih kartica za beogradske bazene, po istom principu kao i prethodne dve godine za sve školarce tokom predstojećeg raspusta.

– Doneli smo Odluku da Đačka pomoć u visini od 20.000 dinara bude isplaćena u četiri jednake mesečne rate do nove školske godine za sve učenike na teritoriji grada Beograda. Isti princip su počeli da primenjuju i druge opštine i gradovi po Srbiji, što mi je naravno drago – istakao je Šapić

Dodao je da je pijaca u Lazarvcu završena i da sledi njeno opremanje, takođe je demantovao da se odustalo od izgradnje pijace u Obrenovcu.

– Krećemo sa postavljanjem video-nadzora u vrtićima i ubrzaćemo postavljanje komunalno-bezbednosnih stanica, jer će ona da budu čvorišta svih nadzora u vrtićima i školama po prestonici. To je jedan od najvećih bezbednosnih projekata u ovom delu Evrope – zaključio je gradonačelnik Beograda.



