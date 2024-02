PRED SUDIJAMA 1.267 PASA: Međunarodna izložba četvoronžaca ovog vikenda u "Areni" (FOTO)

Prošetali su četvronošci u osam ringova, pred strogim okom sudija koji su ocenjivali svaki pokret i detalj. I sutra će biti nastavljena do sad najveća izložba pasa. Izložbu organizuju kinološka društva Zemun i pasminski klubovi prijavljeno je 1.267 pasa. Pred sudijama, koji dolaze iz Kine, Malezije, iz Tajlanda, evropskih zemalja, Meksika i Amerike, prošetaće šnauceri, dobermani, patuljaste rase pasa i špicevi.

Već navikli na javne nastupe i "scenu" psi su strpljivo čekali u svojim boksovima da izađu pred sudije. Bilo i onih koje su vlasnici "lickali" pre nastup. Naravno, trebalo je pudlama staviti šnalice, mašnice, dodati još malo laka da se frizura ne pokvari, a pomerancima i "volumena" kako bi se sudijama pokazali u najboljem izdanju.

Kako su nam otkrili neki od vlasnika odgajivačnca dobermana, za psa je najbitnije da oseti ljubav i da se socijalizuje, odnsno da nema strahove. Tada se može očekivati i uspeh na izložbi. Iako na prvi pogled, možda, izgledaju i opasno, "gazde" otkrivaju da si dobermani izuzetno pametni, odani, porodični, čisti psi. Strašnim su ih učinili filomovi u kojima su se pojavljivali.

Međunarodne sudije su ocenjivale kakav stav pas kada stoji mirno u određenoj pozi za svaju rasu, da li su sve proporcije kako treab, kako se kreće dok trči na povocu sa vlasnikom kako drži rep i glavu, da li uživa dok je u ringu...

BOS BEZ PREMCA

Iako se nije takmičio, najviše pažnje posetilaca izazvao je Bos - od oca turskog kangala i majke pola kangal, pola kavkavskog ovčar. Vlasnik Nenad Urumović, kaže da ima još dva kod kuće u Lipovici.

- Oni uživaju u velikom dvorištu - priča Nenad. - Bos ima 90 kilograma, visok je 94 centimentra, ali kad se popne na šape ima 2, 5 metra. Ne podnosi samojede, haskije i rase kojim ne vidi oči kao što su šnauceri. Jede od 1,5 do dva kilograma mesa dnevno. Nije to veliki izdatak, jer postoje mesare gde kilogram košta 100 dinara. Za tri psa to je oko 500 dinara dnevno. Mnogo jeftinije nego što neko daje za cigare. Deca obožavaju Bosa, a i on njih. Jašu ga, slikaju se, maze ga...