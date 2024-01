POMOĆ ZA KUPOVINU SEOSKIH KUćA: Grad rapsiao javni poziv namenjen izbeglim licima

SEKRETARIJAT za socijalnu zaštitu raspisao je javni poziv za izbor korisnika pomoći za izbeglice kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant). Rok za podnošenje prijava je 8. februar.

Foto Tanjug

Cilj je rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu najmanje dve seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodela jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant) za popravku ili adaptaciju objekta.

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti je bespovratna, najviše do 1.950.000 dinara. Za kupovinu nepokretnosti namenjeno je maksimalno do 1,7 miliona dinara, dok se jednokratna pomoć u građevinskom i drugom materijalu i opremi odobrava u maksimalnom iznosu do 250.000 dinara sa obračunatim PDV.

Budući korisnik, između ostaliih kriterijuma, treba da ima zbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije, ili da im je prestao status izbeglice, stekli su državljanstvo Republike Srbije. Takođe, neophodno je da ima prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji Grada godinu dana pre objavljivanja ovog Javnog poziva, kao i da nema u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici...Detaljni spisak uslova, koje treba ispuniti nalazi se na sajtu Grada u odeljku javni pozivi.