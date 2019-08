Tanjug | 28. avgust 2019. 14:47 | Komentara: 0

Još nema zvaničnih informacija kako je došlo do pomora ribe

Ribočuvari i inspektori Vodoprivrede potvrdili da je u reci Raški došlo do pomora ribe.Još nema zvaničnih informacija kako je došlo do pomora ribe, prenosi RTS.Pomor ribe proširio se i na reku Ibar, kako tvrde ribolovci, jer su i tamo uočeni uginuli primerci od 1,5 do tri kilograma.