I. Mitić | 26. avgust 2019. 23:10 > 01:01 | Komentara: 0









Svaku reč najnovijih hitova Lepe Brene kojima je započela svoj koncert na bini u centru Leskovca njeni fanovi znali su napamet. Ova nesumnjiva balkanska zvezda nije se štedela ni u prestonici roštilja, pa je svojoj publici, posle nastupa u Vranju i Beogradu, priuštila još jedan koncert za nezaborav.Osim Leskovčana Brenin nastup pratili su i žitelji okolnih gradova kao i gosti iz zemalja regiona. Ona je koncert započela pesmom „Boliš i ne prolaziš“, a publici je rekla da u Leskovcu nije pevala od 1985. godine, kao i da je to grad u kome jedna stambena zgrada nosi njeno ime.- Ne mogu da ne istaknem radost i zadovoljstvo što sam sa vama i to u godini jubileja najvećeg gastronomskog festivala u Evropi. Živela leskovačka „Roštiljijada“ - uzviknula je Brena i nastavila da ređa svoje hitove, dok je publika svaku njenu pesmu ispratila gromkim aplauzom.Za vreme Breninog koncerta prostor ispred glavne bine bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a publika se tiskala i u okolinim ulicama kao i duž celog Bulevara oslobođenja.Jubilarnu 30. Roštiljijadu otvorio je ministar rada i socijalne politike u Vladi Srbije Zoran Đorđević koji se zahvalio Leskovčanima što neguju tradiciju svog roštilja i što podižu ugled Srbije u svetu, dok je domaćin Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca, ocenio da „Roštiljijada“ tri decenije postojanja slavi kao brend poznat i van granica Srbije i kao jedna od najznačajnijih domaćih turističkih manifestacija.U ime organizatora, leskovačke Turističke organizacije, njen direktor Nebojša Kocić je svojim sugrađanima i njihovim gostima poželeo dobar provod i zabavu. On je najavio da će najveća pljeskavica na ovoj „Roštiljijadi“ biti tri puta veća i teža od one napravljene pre 30 godina. Manifestacija je otvorena i tradicionalnim defileom mažoretkinja. One su prošle „roštiljskom promenadom“, a predvodila ih je lutka roštilj majstora, maskota ove manifestacije.Svečani početak sedmodnevnog programa posvećenog dobrom ukusu roštilja i odličnoj zabavi ozvaničen je višeminutnim vatrometom, a publiku je, pred Brenin nastup, zagrejao njen sin Stefan Živojinović. On je najavljen kao specijalno iznenađenje i poklon leskovačkoj „Roštiljijadi“. Breninom koncertu, u društvu gradonačelnika Cvetanovića, pratio je i Slobodan Boba Živojinović, Dragan Brajović Braja i Mlađan Dinkić.U utorak će posetioce „Roštiljijade“ zabavljati „Crvena jabuka“. U sredu Riblja Čorba i Van Gog, a u četvrtak Haris Džinović. U petak je bina rezervisana za Aca Pejovića, a tačku na večernje koncerte staviće Severina. Pravljenje najveće pljeskavice, koja je prošle godine bila teška 66 kilograma i 100 grama, zakazano je za 29. avgust u 18.30, dok će svi koncerti večeri počinjati trideset minuta posle 22 časa.