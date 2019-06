Novosti online | 14. jun 2019. 13:02 |

Mutnjača je jezerce, tačnije bara jezivog imena, koja godinama mami meštane južne Bačke, kao retko mesto gde mogu da se rashlade u toku letnje žege. Ali... poprilično duboka i ćudljiva, guta mlade živote.Poslednja žrtva je Milan Gavrić (14) iz Đurđeva koji je ušao da se rashladi i naočigled druga progutala ga je mutna voda.Ovde nema virova ni matice, ali granje, različita temperatura vode, nespremnost plivača i blatnjavo dno zavaraju i one koji su najsigurniji u sebe. I tako, u sekundi postanu žrtve savršeno mirne vode.Mutnjača je i ranije uzimala živote Đurđevčana, piše novosadski list "Dnevnik", ali žitelja okolinih sela, Mošorina i Šajkaša, koji su ovde dolazili da se u toplim danima osveže.PROČITAJTE JOŠ -Jedan meštanin, izuzetno iskusan plivač, priča da se jednom umalo udavio u toj bari, da su ga jedva spasli. I ostali meštani pričaju da je bara vrlo opasna, da se mnogo ljudi udavilo u njoj i da mnoga tela nikad nisu nađena. Takođe pričaju da je situacija takva da izgleda kao da ga je neka nevidljiva sila vodila da ode tamo.To je stajaća voda, površine oko jednog hektara, s velikim razlikama u dubinama i temperaturama i zato je veoma nebezbedna za kupače. Otela je mnoge živote... Trebalo bi obavezno barem postaviti tablu da je kupanje zabranjeno, govore Đurđevčani.Skrivena u ravnici južne Bačke, ona mami meštane da se u njoj okupaju, ali uzima i danak... Zapravo, Mutnjača nije jedino jezerce u ovom kraju.- Gotovo na tromeđi tri atara, šajkaškog, đurđevačkog i mošorinskog, nalaze se dva lepo očuvana prirodna jezera Mutnjača i Anđina jama. Upravo njihov položaj sačuvao ih je od pošasti koje sobom nosi savremena civilizacija, jer se nalaze daleko od glavnih puteva pa su dostupna samo pravim ljubiteljima prirode. Do njih vode isključivo poljski putevi, dobro znani samo meštanima Šajkaša, Mošorina i Đurđeva. Oko njih poneki salaš, bez struje, na kojima se još živi kao u nekim starim vremenima iz kojih pamtimo romantične pričice. Prostrani pašnjak sa stadima ovaca i goveda, krdima svinja, jatima gusaka, ostavljaju utisak da ovde još živi ona stara Vojvodina - pisalo se svojevremeno na forumu sajta mojalađa.com.Na istom forumu, bara je opisana idilično. Možda baš zato uliva poverenje meštana koji zaboravljaju da je voda, čak i tako mirna opasna za sve one koji nisu vrsni plivači.- Mutnjača predstavlja jezero nepravilnog oblika čija se vodena površina prostire u tri kraka koja nemaju imena. Dva manja kraka su razdvojena poluostrvcem Bagrenac, nazvanom po velikom bagremu koji je ovde donedavno stajao i svojom krošnjom pravio debelu hladovinu. Voda je još uvek čista i bistra, a zamuti se tek pred neku ozbiljniju promenu vremena. Dubina je, kažu poznavaoci, na mestima i do pet metara. U jezeru ima ribe pa ga često posećuju i pecaroši. Leti je na Mutnjači mnogo kupača, a brojni meštani pomenutih naselja će vam s ponosom reći da su baš ovde naučili da plivaju - napisano je na forumu, a kao izvor teksta navodi se sajt ravnica.info.