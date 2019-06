MARIĆ: EVAKUISANO 159 OSOBA

Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je danas da se voda u mestima u kojima je došlo do plavljenja domaćinstava, usled obilnih padavina koje su prouzrokovale izlivanje bujičnih potoka i manjih reka, polako i postepeno povlači.



„Situacija se u svim ovim mestima smiruje, voda se polako i postepeno povlači, a sada sledi posao crpljenja vode i stvaranja uslova da se ljudi vrate kućama, što je na lokalnim samoupravama i pripadnicima Sektora za vanredne situacije“, rekao je Marić i dodao da je do sada evakuisano 159 osoba, uglavnom iz preventivnih razloga.



Marić je istakao da u ovim bujičnim poplavama, na sreću, nije bilo povređenih i stradalih.



„U toku noći došlo je do velike količine padavina, u nekim mestima od 80 do 100 litara kiše po kvadratnom metru. Zato je na teritoriji centralne i zapadne Srbije, u devet opština i gradova, proglašena vanredna situacija“, rekao je Marić.