Načelnik SVS Predrag Marić objasnio je da se nije radilo o ciklonu, već velikoj količini padavina koje su izazvale izlivanje malih rečica i potoka, što je prouzrokovalo odrone i plavljenja dvorišta i podruma kuća. „Sve ekipe Sektora za vanredne situacije su od ranog jutra na terenu. Angažovano je sedam specijalističkih timova za spasavanje i rad na vodi, a u pogođenim mestima i sve raspoložive snage Sektora za vanredne situacije“, rekao je Marić. On je istakao da se prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda do petka očekuju nove količine padavina u ugroženim mestima, zbog čega će pripadnici Sektora za vanredne situacije ostati u potpunoj pripravnosti i nastavljaju dalji rad, kako bi se život u tim mestima normalizovao. Vanredna situacija proglašena je na teritoriji grada Kraljeva i opština Knić, Arilje, Lučani, zatim u Vrnjačkoj Banji, Tutinu, Trsteniku, Novom Pazaru i Sremskoj Mitrovici.

MARIĆ: EVAKUISANO 159 OSOBA

Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je danas da se voda u mestima u kojima je došlo do plavljenja domaćinstava, usled obilnih padavina koje su prouzrokovale izlivanje bujičnih potoka i manjih reka, polako i postepeno povlači.



„Situacija se u svim ovim mestima smiruje, voda se polako i postepeno povlači, a sada sledi posao crpljenja vode i stvaranja uslova da se ljudi vrate kućama, što je na lokalnim samoupravama i pripadnicima Sektora za vanredne situacije“, rekao je Marić i dodao da je do sada evakuisano 159 osoba, uglavnom iz preventivnih razloga.



Marić je istakao da u ovim bujičnim poplavama, na sreću, nije bilo povređenih i stradalih.



„U toku noći došlo je do velike količine padavina, u nekim mestima od 80 do 100 litara kiše po kvadratnom metru. Zato je na teritoriji centralne i zapadne Srbije, u devet opština i gradova, proglašena vanredna situacija“, rekao je Marić.