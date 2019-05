Novosti online | 04. maj 2019. 10:12 | Komentara: 0

Stanovnici mesta uz reku Tamiš juče su ostali neprijatno zatečeni prizorom na inače prelepoj reci sa puno mesta omiljenih kamperima i izletnicima.Bezbrojne plastične flaše, kese, džakovi uz povremene nadute leševe nedefinisanih životinja imale su svoj defile sredinom rečne matice, preneo je portal jasatomic.org. Porastom vodostaja (prema podacima RHMZ 202 cm u poslednja 24 sata kod Jaše Tomić i 78 cm kod Sečnja) ove reke došlo je do pokretanja i bujice smeća i drveća koje je voda povukla se nepoznatih mesta, verovatno i deponija i obala iz susedne države.Prema poslednjim informacijama, 3. maja brana u Tomaševcu je otvorena te je sav pomenuti sadržaj nastavio plutanje rekom. Za sada manje grane nesmetano prolaze ispod brane, prati se kretanje većih debala ali su najveći problem tone i tone plastičnog otpada koji pristiže nesmanjenim intenzitetom.Prostim sledom vodotoka to znači da će otpad dospeti do Pančeva, potom se uliti u Dunav i na kraju krajeva opet se vratiti u Rumuniju.Kad se prvi put desilo 2014. godine, svi su bili iznenađeni.Danas, drugi put, Vojvođani su ljuti.Trećeg neće biti, jer kako kažu, neće ćutati, zaključuje portal jasatomic.org.(I love Zrenjanin)