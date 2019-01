D. Alihodžić/Novosti online | 25. januar 2019. 07:55 > 09:17 |

U toku je evakuacija oko 400 stanovnika i 254 životinje u selu Jasenovik kod Niša zbog pretakanja amonijaka, saznaju “Novosti”.Kako nam je rečeno, evakuacija, kojom rukovodi gradonačelnik Darko Bulatović, počela je u petak ujutru oko sedam časova i trebalo bi da traje do 10.30 sati.Saznajemo da će stanovnici i životinje biti van tog mesta do 17 sati, pošto bi u tom periodu trebalo da dve cisterne sa tečnim amonijakom budu vraćene na šine.Akcija se odvija na planu, a na licu mesta nalazi se veliki broj pripadnika spasilačkih službi, vatrogasaca, Hitne pomoći i dr. Takođe, meštani pomažu vlastima u evakuaciji ljudi i životinja.U ovim trenucima više od 90 odsto stanovnika je evakuisano i biće prevezeni do regionalnog centra u Nišu i gerontološkog centra. Obezbeđen im je smeštaj i dva obroka. Ima i onih koji su sami sebi obezbedili smeštaj kod prijatelja i za sve važi naredba da se u svoje domove mogu vratiti u 17 časova.U toku evakuacije javio se problem da 20-ak stanovnika Jasenovika nisu želeli da napusute domove. Oni su navodili da će na svoju odgovornost ostati kod kuće, međutim naređenje kriznog štaba je precizno i ono glasi da niko ne sme ostati u selu nakon što se evakuacija završi i specijalne ekipe krenu sa uklanjanjem cisterni sa amonijakom.One koji nisu hteli da odu, upozorila je policija da će biti prekršajno kažnjeni tako da su odustali od namere da ostanu i spremaju se da napuste domove.U međuvremenu je sa veterinarskim ekipama evakuisana stoka koja će takođe imati adekvatan tretman- Zadovoljni smo kako se odvija evakuacija. Nije lako napustiti domove, ali sve ovo radimo u interesu naših građšana. Sva imovina biće obezbeđena tako da ne treba da brinu. Inače najstručnije ekipe kojima trenutno raspolaže naša zemlja nalaze se na pruzi i uskoro će početi sa uklanjanjem cisterni - kazao je gradonačelnik i šef kriznog štaba Darko Bulatović.Među životinjama koje će biti sklonjene zbog uklanjanja cisterni amonijaka su četiri krave, 50 svinja i 200 ovaca.Da podsetimo, do prevrtanja dve od 14 cisterni iz vozne kompozicije koja je prevozila ovu opasnu materiju, došlo je u subotu 19. januara uveče na oko kilometar od sela koje se nalazi na sredokraći deonice između Niša i Svrljiga.Infrastruktura železnice Srbije je tada saopštila da iz cisterni nije bilo nikakvih curenja, niti opasnosti po ljude i životnu sredinu, kao i da tom prilikom niko nije povređen.