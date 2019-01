A. Rovčanin/Tanjug | 09. januar 2019. 11:39 > 14:25 | Komentara: 0

PRIJEPOLjE – NOVA VAROŠ - Zbog snega, koji doseže visinu od skoro jednog metra dvadesetak domaćinstava u prijepoljskom selu Gornje Babine odsečeno je od ostatka opštine. Teška mehanizacija preduzeća „Trgošped“, zaduženog da čisti ovaj putni pravac nalazi se na terenu i pokušava da probije put ka centru sela. Sneg je sprečio i dva đaka da stignu u sredu na nastavu u školu u Babinama. Zimski uslovi, sa temperaturama ispod nule, otežavaju i usporavaju saobraćaj na magistralnom putu od Borove Glave ka granici sa Crnom Gorom, dok na deonici od Kolovrata ka Jabuci povremeno dolazi do zastoja zbog poprečenih kamiona koji se nalaze na kolovozu.





Članica Opštinskog veća Mirjana Bojović kaže da čišćenje u planinskim delovima opštine otežavaju jak vetar i niska temperatura.

- Teška situacija je u planinskim delovima opštine, gde je temperatura ispod nule i ima dosta leda na putu. Najkritičnije je u Babinama, Jabuci, Kamenoj Gori, Pravoševu, Međanima, Aljinovića i Karauli. Tu je došlo i do stvaranja smežnih nanosa koji ponegde iznose i do dva metra. Jutros je put Gornjih Babina krenula „ulta“ koja pokušava da probije put do centra sela – isitče Bojović.



Sneg je paralisao i susednu Novu Varoš u kojoj je razmišlja o uvođenju vanredne situacije na jednom delu ove opštine. Rukovodilac opštinskog Odeljenja zaduženog za puteve Dejan Grbić kaže da su tokom utorka svi putevi u ovoj opštini bili prohodni, međutim da su nove količine padavina dovele opštinu pred pravi kolaps.

- Sve puteve koje smo u utorak očistili sneg je danas ponovo zavejao. Kritično je i u samom gradu gde sneg doseže visinu od gotovo pola metra. Trotoari su zatrpani, ulice zavejane jednostavno sneg moramo odvoziti kamionima van grada kako bi omogućili da se pešaci i vozila normalno kreću – jada se Grbić.

U NOVOJ VAROŠI ZBOG SNEGA PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA

Zbog nevolja koje su izazvale obilne snežne padavine u Novoj Varoši proglašena je vanredna situacija na celoj teritoriji opštine, saznaje portal “PP Media”.

- U novovaroškom kraju proteklih dana palo je novih pola metra snega. Najveće probleme putarima međutim pravi jak vetar koji na usecima i prevojima pravi smetove visoke i preko dva metra. Nakon sednice Štaba, zbog rizika i pretnji od novonastale meterološke situacije doneta je odluka da se proglasi vanredna situacija na celoj teritoriji opštine – kazao je za prijepoljski portal “PP Media” rukovodilac opštinskog Odeljenja zaduženog za održavanje puteva Dejan Grbić.

On je naveo i da vremenska prognoza ne ide na ruku putarima te da se očekuju nove količine snežnih padavina i to u gradu do 20 centimetara i na planinama do pola metra.



Brojna ivanjička sela na planinama planina Javor i Golija ostala su odsečena usled obilnih snežnih padavina koje su pogodile ovaj kraj, a najugroženija sela su Brusnik, Devići, Ostatija, Močioci i Kušići, kao i sva sela preko 700 metara nadmorkse visine.Predsednik ivanjičke opštine Zoran Lazović rekao je da se situacija prati iz časa u čas i da će ako bude potrebno biti proglašena vanredna situacija, prenosi Glas zapadne Srbije."Meštanima najugroženijih sela prošle i ove godine podelili smo ukupno 50 raonika kako bi mogli lakše da očiste snežne nanose. Mi čistimo koliko možemo, a prioritet dajemo putevima kojima deca idu u školu i gde ima korisnika hemodijalize", rekao je Lazović.Kako se navodi, visina snega je u pojedinim krajevima i do dva metra.