Tanjug/V. N | 01. januar 2019. 10:54 > 13:06 | Komentara: 0

Uz upotrebu pirotehničkih sredstava, već tradicionalno je u ponoć ispraćena stara, i dočekana Nova godina u Severnoj Mitrovici.





PIROĆANCI SA KEBOM I MIROM ŠKORIĆ UŠLI U 2019.







NEKOLIKO hiljada Piroćanaca Novu godinu dočekalo je na Centalnom gradskom trgu, na koncetru Mire Škorić i Dragana Kojića Kebe.









Uz stare i nove hitove poznatih estradnih zvezda, ali i bogat vatromet, druženje je trajalo preko 2 sata. Ovo je poslednjih godina jedan od najposećenijih koncerata, a doček je protekao bez ijednog incidenta.







Među publikom je bilo i dosta Bugara, obožavaoca poznatih pevača. Po tradiciji, prisutnima je deljeno kuvano vino i čaj, a organizator dočeka je ovdašnji Dom kulture.





V. Ć.





U NIŠU MIRNO, BEZ TUČA I UDESA



JEDAN od najmirnijih novogodišnjih noći u Nišu. Ekipe Hitne pomoći intervenisale 22 puta i to zbog alkoholisanosti. Dežurni lekar Verica Božić kaže da je na dočeku na Trgu kralja Milana takođe bilo mirno i da su imali 10 intervencija i to zbog previše alkohola.



Nije bilo tuča, saobraćajnih nezgoda niti drugih nesreća pa možemo ovaj doček da smatramo jednim od najmirnijih u poslednje vreme, kaže doktorka.





D. A.





NEGOTINCI NA TRGU DOČEKALI 2019. GODINU



NEGOTIN - Uz muziku i vatromet, nekoliko stotina Negotinaca je Novu 2019. godinu dočekalo na centralnom gradskom trgu, u organizaciji Turističke organizacije opštine Negotin i pod pokroviteljstvom lokalne samouprave. Za dobro raspoloženje bio je zadužen OK Bend.



Uz odbrojavanje i raskošni vatromet, koji su Negotinci dopunjavali brojnim raketama ispaljenim u sopstvenoj režiji i rafalima petardi, prvu zdravicu i novogodišnju čestitku svojim sugrađanima uputio je Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin.



On je tradicionalno, u prvim satima Nove godine posetio i dežurne službe na teritoriji opštine i dežurnima poželeo srećnu Novu godinu. Prvi čovek Negotina obišao je Policijsku stanicu, Saobraćajnu policiju, Vatrogasno-spasilačku jedinicu, Hitnu službu Zdravstvenog centra Negotin i granične prelaze Mokranje, Prahovo, Đerdap dva i Kusjak.



Veselo je bilo i u većini negotinskih restorana i kafića, gde su uz dobru muziku i bogat meni, po ceni koja se u zavisnosti od ponude kretala i do 40 evra, Novu godinu dočekali mnogi žitelji Negotinske Krajine. Većina je najluđu noć, ipak, provela u porodičnom okruženju uz tradicionalna posluženja i dobro raspoloženje.



S.M.J.



Građani Severne Mitrovice, Novu godinu, dočekali su uglavnom u krugu porodice i prijatelja, a organizovanog dočeka na trgu nije bilo.Slavilo se u pojedinim ugostiteljskim objektima u gradu, prenosi Radio Kontakt Plus.