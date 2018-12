Beta | 20. decembar 2018. 15:19 |

Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić izjavio je danas da je taj grad na korak od proglašenja zdrave pijaće vode, posle više od 14 godina koliko je voda iz gradskog vodovoda zabranjena za piće.

On je rekao da je juče, konačno, počeo probni rad u novom postrojenju za preradu vode i podsetio da se problem pijaće vode u Zrenjaninu rešava od 1975. godine, a da je 2004. godine, rešenjem sanitarne inspekcije, voda zabranjena za piće i pripremu hrane.

Kazao je i da je postojao projekat iz 2012. godine, koji nije realizovan, a po kome je grad trebalo da plati 25 miliona evra investitoru i narednih 15 godina, svaki prerađeni kubik 36 centi.

"Odustali smo od tog projekta, procenili smo da je štetan za grad i napravili drugu javnu nabavku u kojoj smo tražili uslugu prečišćavanja naše vode i gde smo rekli da nećemo da plaćamo postrojenje, već 28 centi kubik vode koji se preradi", rekao je Janjić.

Ukazao je i da je pre godinu i dva meseca u novom postrojenju krenulo sa probom, ali da je, na žalost, došlo do, kako je naveo, nekih administrativnih problema.

"Na svu sreću uključila se premijerka Ana Brnabić i zahvaljujući njoj juče smo pustili postrojenje u probni rad, prvi rezltati su odlični, probni rad trajaće najmanje 30 dana, a investitor je dužan da dokaže sve parametre iz ugovora", kazao je gradonačelnik.

Rekao je i da je Zrenjanin na korak od proglašenja vode zdravom pijaćom vodom, da po njegovom mišljenju, Zrenjaninci već danas u svojim domovima imaju drugačiju vodu.

Ugovor o javnoj nabavci za prečišćavanje vode sklopljen je februara 2015. sa konzorcijumom koji su činili Gruppo Zilio i Synerteć, probni rad počeo je sredinom juna 2017. godine, međutim, prestalo je sa radom novembra te godine, jer se ispostavilo da ne može da počne sa radom zbog toga što po Zakonu o komunalnim delatnostima privatna firma ne može da se bavi tom delatnošću.

Upitan da kaže šta se u međuvremenu dogodilo i kako je sada moguć rad tog postrojenja, gradonačelnik Janjić je rekao da je promenjen deo zakona i da je dozvoljeno privatnim kompanijama da učestvuju u delu prečišćavanja vode, pa je projekat nastavljen i investitori dalje rade po planu.

Na pitanje koliko će Zrenjaninci plaćati zdravu pijaću vodu on je rekao da se to još ne zna, da o tome nisu vođeni razgovori, ali da je više puta rekao da cena neće biti veća od one u Beogradu i Novom Sadu.

Odgovarajući na pitanje hoće li investitor tražiti nadoknadu štete nastale zbog zastoja od 14 meseci, Janjić je rekao da o tome nema saznanja, a da će se, ukoliko bude takvog zahteva videti "da li će to biti potrebno i ko je ustvari oštećen i ko je napravio štetu".

Janjić je rekao da se skidanje zabrane korišćenja vode za piće može očekivati nakon završetka probnog rada koji će trajati 30 dana, a da za to saglasnost treba da da sanitarna inspekcija.