MMA borci, u muškoj i ženskoj konkurenciji, važe za prilično beskompromisne osobe. Ipak, iskustvo iz ringa nekada ne mogu da prenesu na ulicu, što je najbolje na svojoj koži osetila Belgijanka Sindi Dandios.Naime, Sindi je završila u bolnici, pošto ju je, ispred njegovog doma, pretukao dečko, kada mu je rekla da želi da raskine s njim.Neimenovani momak je, pošto mu je Sindi rekla da želi da okonča njihovu romansu, udario ključevima po glavi i tom prilikom razbio joj nos.- To je ljubomora. Sve vreme me je tako tretirao, ali to nisam shvatila. Ne volim da se borim van ringa, nisam ulični borac. Ako ne vidiš da sledi napad, teško ga je u potpunosti izbeći – rekla je Sindi, dodavši da bivšem momku ništa ne zamera.- Svi smo ljudi i svi grešimo. Nadam se da je to razumeo. Nepotrebno je da ga šalju u zatvor. Ostavite ga na miru i to je to - kazala je Belgijka, koja je “zaradila” sedam šavova na nosu.