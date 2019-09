Novosti online | 15. septembar 2019. 18:00 | Komentara: 0

Odbojkaši Srbije su na startu EP ostvarili laku pobedu protiv Nemačke (3:0), a tako su nastavili i u drugom kolu.





Izabranici Slobodana Kovača su bez mnogo muke, ubedljivo, bili bolji od Slovačke - 3:0.





Uskoro opširnije...







TREĆI SET

Početak trećeg seta protiče u igri poen za poen - 5:5, posle čega Slovaci prave seriju 5:1 i prvi put na meču imaju četiri poena više - 10:6. Kovač prvi put na meču traži tajm aut.





Ni minut odmora nije dao željeni rezultat, Slovaci su nastavili da dižu prednost do 12:7, kada su srpski odbojkaši shvatili ozbiljnost situacije, konsolidovali se i krenuli u preokret. Ponovo je velike probleme sa servisa Slovacima napravio Krsmanović (jedan as), bio je jedan od kreatora serije "orlova" 7:1 za preokret na sredini trećeg seta - 16:14.





Nisu se predali Slovaci, brzo su poravnali rezultat (16:16), posle čega se igralo poen za poen do ulaska u završnicu seta, kada Srbija, na servis Luburića, vezuje četiri poena za vođstvo 22:19. Pokušao je selektor Slovačke tajm autom da "uhvati poslednji voz" za preokret, nije njegovim igračima puno nedostajalo, s obzirom da su prišli na 22:21, ali je tada do izražaja došao kvalitet srpskih odbojkaša, koji nisu podlegli pritisku, već su sa tri vezana poena okončali treći set, samim tim i meč - 25:21.







DRUGI SET

Slično kao i u prvom setu, Slovaci prvi dolaze do dva poena viška. Posle početnog vođstva Srbije, slovački odbojkaši vezuju tri poena i dolaze do vođstva 3:1. Ipak, "orlovi" brzo zaustavljaju taj nalet rivala i serijom 8:1 dolaze do vođstva 9:4.





Nisu imali Slovaci rešenje za Petra Krsmanovića, na čiji je sevis Srbija osvojila devet uzastopnih poena, od čega su tri bila posle as servisa - 11:4. Pripretili su Slovaci u jednom trenutku, prišli na 12:8, ali su srpski odbojkaši bez mnogo muke održali stečeni plus sredinom drugog seta - 16:10.





Još jednom su slovački odbojkaši prišli na četiri poena zaostatka (19:15, 20:16), ali su "orlovi", ipak, rutinski priveli kraju i drugi set - 25:20.







PRVI SET

Poveli su Slovaci 2:0 i 3:1, ali su srpski odbojkaši brzo poravnali rezultat, pa se igra poen za poen - 9:9. Pošto su Slovaci ponovo došli do dva poena viška (12:10), izabranici Bobe Kovača prave seriju 4:1 i dolaze do prvog vođstva na meču (14:13), a posle as servisa Dražena Luburića, potom i dobrog bloka Krsmanovića "orlovi" se odlepljuju na plus tri - 18:15.





Nije mnogo trebalo srpskim odbojkašima da uspostave dominaciju. Kada su sredinom prvog seta došli do prednosti nisu je ispuštali do kraja, a kada su došli do 21:16 bilo je izvesno da će prvi set rešiti u svoju korist - 25:19.