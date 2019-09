Odbojkašice su uspele, odbojkaši žele da nastave njihovim stopama.



“Orlovi” su uspešno započeli učešće na Evropskom prvenstvu, pošto su savladali selekciju Nemačke 3:0.



PRVI SET

Dobro su srpski odbojkaši otvorili meč. Predvođeni veoma raspoloženim Aleksandrom Atanasijevićem stigli su brzo do tri poena prednosti (9:6), a kada su mu se pridruži Kovačević i Podraščanin vođstvo "orlova" je otišlo na plus četiri - 12:8.



Poslednji pokušaj Nemaca da uhvate rezultatski priključak u prvom setu odbio je Uroš Kovačević, koji je poen iz bloka, pa as servisom usmerio "orlove" ka osvajanju prvog seta (22:19), koji je Srbija dobila rezultatom 25:21.

Nije dugo trajala opipljiva prednost Srbije. Nemci su popravili prijem, napravili seriju 4:1 i prišli na samo poen zaostatka - 13:12. Uspeli su srpski odbojkaši da zadrže nalet Nemaca, i s dva vezana poena iz bloka ponovo su došli do četiri poena viška - 20:16.

DRUGI SET

Srpski odbojkaši su dobro otvorili i drugi set. Odlična igra u polju materijalizovana je s tri poena viška na samom početku seta - 5:2. Isto kao i u prvom setu, pošto je Srbija došla do plus četiri (7:3), Nemci odličnim servisom (dva vezana asa Šota) prilaze na samo poen zaostatka - 8:7.



Igralo se poen za poen u narednih nekoliko napada, srpki odbojkaši su održali minimalni plus, a sredinom drugog seta "orlovi" vezuju tri poena i ponovo dolaze do plus četiri - 14:10.

Srbija grabi ka osvajanju drugog seta. Serijom od četiri uzastopno osvojena poena, izabranici Slobodana Kovača u završnicu seta ulaze s ogromnih plus sedam - 20:13. Nisu Nemci želeli da prepuste set bez borbe, ali nisu uspeli ozbiljnije da ugroze sigurnu prednost Srbije, koja drugi set osvaja rezultatom 25:17.