Novosti online | 07. septembar 2019. 15:30 | Komentara: 0

U reprizi prošlogodišnjeg finala Svetskog prvenstva u Jokohami, srpske odbojkašice su u polufinalu šampionata Evrope u Ankari savladale Italiju 3:1.





Uskoro opširnije...





ČETVRTI SET

Izgubljeni set i propuštena prva prilika da se izbori plasman u finale EP izgleda nisu ostavili preveliki trag u igri srpskih odbojkašica, koje već na otvaranju četvrtog seta stiču tri poena prednosti (3:0, 4:1, 5:2). Pripretile su Italijanke, stigle i do izjednačenja (9:9), ali su srpske odbojkašice odbile taj nalet i odlepile se ponovo na plus tri - 12:9.





Nova tri vezana poena za Srbiju, uz još jednu grešku Egonu, dovode Srbiju na plus pet - 15:10 i primoravaju selektora Italije da zatraži tajm aut. Pokušale su Italijanke da uhvate rezultatski priključak, prišle su na 17:14, ali je posle tajm auta Zorana Terzića Srbija osvojila tri poena i došla veoma blizu plasmana u finale EP - 20:14.





Pošle su Italijanke u poslednji napad, vezale četiri poena i prišle na 20:18, ali su servis greška Silvije Činelo i odličan blok Mine Popović bili uvod u konačan trijumf Srbije, koja je odlučujući set osvojila rezultatom 25:20.







TREĆI SET

Za razliku od prva dva seta, sada naše odbojkašice dolaze do tri poena prednosti na otvaranju seta - 3:0. Posle nekoliko grešaka na otvaranju trećeg seta, Egonu je uspela da se pribere i povede svoje saigračice ka izjednačenju - 8:8. Stefana Veljković prekida mini seriju rivalki, ali samo na trenutak, pošto posle uspešnog napada Egonu Italijanke dolaze do prve prednosti u trećem delu igre. Posle serije 6:1 Italijanki, Terzić traži tajm aut. Italija vodi 11:9.





Održavale su Italijanke dva poena prednosti do sredine trećeg seta, kada je Tijana Bošković smečom, pa as servisom povela Srbiju do preokreta 16:15. Posle serije, kojom su naše odbojkašice došle do minimalne prednosti igralo se poen za poen do završnice trećeg seta, kada Italijanke, posle smeča u aut Brankice Mihajlović stižu do dva poena viška - 20:18.





Terzić ni minutom odmora nije uspeo da zaustavi nalet Italijanki, koje s još dva poena dolaze nadomak osvajanja trećeg seta - 22:18. Nisu se naše odbojkašice predavale, prišle su na dva poena zaostatka (23:21), ali više od toga nisu mogle - 25:21.







DRUGI SET

Ponovo su Italijanke bolje počele, povele 4:1, ali su naše odbojkašice brzo uzvratile serijom 3:0 i poravnale rezultat - 4:4. Prva polovina drugog seta protiče u serijama s obe strane. Italijanke su ponvo napravile tri poena viška (7:4, 9:6), da bi Stefana Veljković i Brankica Mihajlović s dva bloka pokrenule seriju Srbije 5:0 za vođstvo 11:9. Ipak, Italijanke su se brzo konsolidovale i poravnale rezultat - 11:11.





Nova serija Terzićevih izabranica od pet uzastopno osvojenih poena, kojom dolaze do četiri poena više - 16:12. Brankica Mihajlović je s dve uzastopne greške "dala vetar" Italijankama, koje potom uz sjajan servis Egonu prave seriju od pet vezanih poena i dolaze do vođstva 18:17. Bjanka Buša prekida nalet Italijanki.





Koliko je Egonu bila zaslužna za prestizanje prednosti Srbije, toliko je vezanim greškama pomogla našim odbojkašicama da dođu nadomak osvajanja drugog seta - 23:20. Kao i u prvom setu, kada se lomilo Brankica Mihajlović preuzima odgovornost i donosi Srbiji tri vezane set lopte, od kojih je prva bila dovoljna pošto je Egonu smečovala u aut - 25:21.





foto: cev.eu







PRVI SET

Italijanke su bolje otvorile meč i već na startu došle do tri poena viška - 3:0. Zoran Terzić je primoran da brzo traži tajm aut, pošto je Italija uvećala prednost - 7:3. Pokušavaju srpske odbojkašice da uhvate rezultatski priključak, ali Italijanke zasad održavaju stečenu prednost - 12:9.





Sredinom prvog seta srpske odbojkašice vraćaju meč u egal. Predvođene T

Odbojkašice Srbije, aktuelne šampionke Evrope i sveta, plasirale su se u novo finale kontinentalnog šampionata.