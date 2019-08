Na samom startu meča viđena je izjednačena igra obe ekipe, te po jedna greška na obe strane, a posle lošeg servisa Boškovićeve, rezultat je ponovo izjednačen 3:3.Dobar prijem ima naša reprezentacija, ali beleži i četiri servis greške, što su Turkinje iskoristile i povele sa 8:7.





Ni jedna ni druga selekcija nisu uspevale da se rezultatski "odlepe" na više od jednog poena. Posle sjajnog bloka Veljkovićeve, Srbija je došla do minimalne prednosti, ali sledi nova servis greška, pa i izjednačenje. Na servis liniji našla se Buša, koja je sjajnim servisima doprinela novom vođstvu, a poenima Ognjenovićeve, Srbija stiže i do prednosti od dva poena.





Izabranice Zorana Terzića konačno su popravile igru u napadu, Boškovićeva je donela prednost od 14:11, što je selektora Turske primoralo da zatraži tajm-aut. Po povratku na teren, odbojkašice Turske smanjuju na samo poen zaostatka, ali je Ismailogu napravila servis grešku. Obe reprezentacije imaju problema sa servisom, te su i naredna dva poena završena na isti način.





Promenjene su uloge sa početka meča, sada su Turkinje te koje "jure" prednost, a posle najdužeg poena na utakmici i sjajne odbrane domaćina, stižu do izjednačenja 18:18. Potpuno izjednačena igra viđena je do samog kraja prvog seta. Zaustavljena je Brankica Mihajlović, Turska dolazi do dva poena prednosti (23:21), da bi usledio tajm-aut selektora Srbije. Dodatna neizvesnost uneta je po povratku na teren, uz sjajan servis Maje Ognjenović Srbija ponovo dolazi do izjednačenja.





Na set loptu za domaćina, zatražen je i video čelendž pošto je sudija svirao prelaz Brankice Mihajlović, ali je odluka ostala nepromenjena. Prvu priliku iskoristile su Turkinje i dobile prvi set sa 25:23.