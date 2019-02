Tanjug | 10. februar 2019. 09:45 |

Direktor Vaterpolo kluba Crvena zvezda Igor Milojević izjavio je jutros da su igrači Vaterpolo kluba "Crvena zvezda" stigli oko 6.00 sati u Beograd i da su psihički uznemireni zbog jučerašnjeg napada u Splitu.Kako je rekao za RTS, napadnuti vaterpolisti su imali sreće, jer su izvukli živu glavu i ponovio da u trenutku napada nikoga nisu provocirali i da su obeležja kluba nosili ispod jakni.On je najavio konferenciju za novinare u ponedeljak u 12 sati i zahvalio se svima koji su osudili napad.- Ovakve situacije nas dovode u situaciju da budemo oprezni. Ne sumnjamo u dobronamernost drugih, ali svi treba da se ugledaju na naše državne organe i našu policiju koja obezbeđuje naše događaje. Mogu da se pohvalim da na našim događajima nije bilo incidenata. To pokazuje kakav domaćin treba da se bude - rekao je Milojević.Milojević je dodao i da je odlučeno da se utakmica sa Mornarom iz Splita odloži i da nisu narušeni sportski aspekti.Igrači su napadnuti u centru Splita metalnim šipkama, palicama i noževima.Kralj, koji je skočio u more kako bi pobegao od napadača, ima vidljive posledice sa frakturom nosa, Dušan Vasić je zadobio udarce u leđa, a Miloš Maksimović u nogu metalnom šipkom.Predsednik Vaterpolo Saveza Srbije Viktor Jelenić je danas najavio da će povodom napada u Splitu na srpske vaterpoliste održati sastanak sa svim klubovima učesnicima regionalne vaterpolo lige i da će na tom sastanku biti doneta odluka o daljim koracima i nastupima.On je za RTS istakao da u prvoj regionalnoj vaterpolo ligi učestvuju tri kluba iz Srbije a u drugoj četiri, a kaže i da je pitanje da li Će Zvezda pristati da igra u Splitu.Ranije je najavio da će tražiti dodatno obezbeđenje za naše srpske klubove u Hrvatskoj. Jelenić je dodao da mora da se razmišlja o bezbednosti svih sportista.Podsetio je da su pre par godina mladi vaterpolisti Partizana napadnuti u Zagrebu ističući da mora da se reaguje.On je dodao da su ga zvali prijatelji iz Hrvatske i da su se svi koji su dobronamerni izvinili, ali kaže da to nije njihova stvar uz ocenu da se u Srbiji tako nešto nikada nije dogodilo nijednom hrvatskom sportisti.- Pričam o huliganima i divljacima koji nemaju nikakvu meru - kaže Jelenić i dodaje da oni ne gledaju na to da li je reč o sportisti ili običnim ljudima, pitajući se šta naši turisti koji tamo budu išli na letovanje mogu da očekuju.Jelenić je dodao da su ga zvali i predstavnici regionalne lige i da su u VSS stigle osude i izvinjenja.