Posle dogovora na klupi, Radivojević je vezao tri pogotka sa pozicije desnog krila i poravnao rezultat. Koreja je odmah zatražila tajm-aut. U ovom periodu ključna je bila odbrana našeg tima. Dobro su postavljali blok naši momci, uz sjajnog Milosavljeva na golu. Srbija je prešla u vođstvo - 6:5. Marsenić se izborio za šut "na crti" i lobovao protivničkog golmana.



Ipak, nije dugo potrajala euforija našeg tima. Koreja je poravnala rezultat sa sedmerca, a Vanja Ilić je dobio isključenje. Igra se gol za gol. Kukić se upisao u listu strelaca, ali je usledila najlepša akcija u dosadašnjem toku meča - cepelin posle kog je Kang postigao efektan pogodak.



Vujić je pogodio za 8:7, a onda je usledila serija Koreje 3:0 - dva gola Kanga, uz jedan pogodak Ćanga (8:10). Veliki hendikep za Srbiju desio se u trenutku kada je Nenadić dobio direktan crveni karton. Arbitri su smatrali da je njegov faul bio pregrub.



Na drugoj strani ubrzo je isključen Ku, a Nemanja Ilić je bio precizan sa sedmerca. Naš tim je došao do izjednačenja preko Marsenića, koji se našao sam pred praznim golom (10:10). Sedmim golom Kanga Koreja je ponovo prešla u vođstvo, ali je Marsenić, u trenutku kada je Srbija imala igrača manje zbog isključenja Pušice, još jednom poravnao rezultat.



"Orlovi" u finišu prvog poluvremena ne nalaze rešenje za Kima i Kanga. Kukić je uspeo da prekine mini seriju rivala pa je rezultat 14:12. Vanja Ilić je doveo Srbiju na gol zaostatka, ali je Park vratio rivalu plus dva. Tačku na prvi deo igre stavio je Kang u poslednjoj sekundi 30. minuta. Sa zemlje je silovito raspalio, pogodio same rašlje i anulirao prethodno postignut gol Vanje Ilića. Rezultat je pred odlazak na pauzu 16:14 u korist Koreje.



Početni napad na meču imao je naš rival i iz prvog šuta na gol Ku je savladao Milosavljeva. Na drugoj strani "orlovi" gube loptu, ali naš golman brani šut Koreje posle kontre. Radivojević je postigao prvi gol za Srbiju, ali je usledilo isključenje Marsenića i pogodak Ćunga sa sedmerca.Kao i u dosadašnjem toku šampionata, potkradaju se neverovatne greške srpskim rukometašima. Lopta je bačena u prazan prostor, završila je u autu, a naš rival je brzo krenuo u novi napad. Realizovao ga je Ćung - 3:1. Nastavile su se greške "orlova". Koreja je povela 5:2, a selektor Nenad Peruničić je zatražio tajm-aut.